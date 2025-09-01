Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

В Германии назвали приоритетом финансовую и материальную поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, там заявили о неготовности отправки собственных войск на украинскую территорию. Тем временем украинские ракеты "Нептун" нанесли удар по оккупированному Крыму в районе села Волошино вблизи Армянска, где были повреждены шесть катеров российских оккупантов, а также погиб один военнослужащий. В тот же день, 31 августа 2025 года, президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь, где начался четырехдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Прямой эфир Ранок.LIVE 1 августа

Приглашенные гости:

Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"

Евгений Жовтяк — народный депутат Украины 2-4 созывов, председатель Киевской областной государственной администрации 2005-2006 гг;

Владимир Сонюк — политолог;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;

Тарас Баштанник — президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА);

Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Олесь Маляревич — заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";

Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Напомним, в Украине задержали подозреваемого в убийстве нардепа и экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия.

Тем временем в Китае объяснили, почему не сядут за стол трехсторонних переговоров по ядерному разоружению.