Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE arrow
Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

29 августа 2025
Text

Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Text

Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2025
Text

Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

Text

Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2025
Text

Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Text

Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

29 августа 2025
Text

21:00 Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

17:52 Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

В Германии назвали приоритетом финансовую и материальную поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, там заявили о неготовности отправки собственных войск на украинскую территорию. Тем временем украинские ракеты "Нептун" нанесли удар по оккупированному Крыму в районе села Волошино вблизи Армянска, где были повреждены шесть катеров российских оккупантов, а также погиб один военнослужащий. В тот же день, 31 августа 2025 года, президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь, где начался четырехдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Прямой эфир Ранок.LIVE 1 августа

Приглашенные гости:

  • Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"
  • Евгений Жовтяк — народный депутат Украины 2-4 созывов, председатель Киевской областной государственной администрации 2005-2006 гг;
  • Владимир Сонюк — политолог;
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Тарас Баштанник — президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА);
  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Олесь Маляревич — заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";
  • Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Напомним, в Украине задержали подозреваемого в убийстве нардепа и экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия.

Тем временем в Китае объяснили, почему не сядут за стол трехсторонних переговоров по ядерному разоружению.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:47 Враг ударил по Пологовскому району — двое погибших

08:31 Ляйен назвала страну, которая дала Украине боеприпасы в 2022 году

08:15 Имущество в браке — как оформить, чтобы не делить при разводе

08:10 Финансы украинцев в сентябре — к каким нововведениям готовиться

Text

08:00 Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Деньги от UNHCR Ukraine — кому выплатят 10,8 тыс. грн в сентябре

07:56 Польша заработала на беженцах больше, чем потратила — Гетманцев

07:54 Си Цзиньпин принял Путина и Моди в Китае

07:36 Игрок Шахтера в Лондоне для подписания контракта с клубом АПЛ

07:30 Сохраняется ли зарплата за работником, которого мобилизовали

08:47 Враг ударил по Пологовскому району — двое погибших

08:31 Ляйен назвала страну, которая дала Украине боеприпасы в 2022 году

08:15 Имущество в браке — как оформить, чтобы не делить при разводе

08:10 Финансы украинцев в сентябре — к каким нововведениям готовиться

08:00 Деньги от UNHCR Ukraine — кому выплатят 10,8 тыс. грн в сентябре

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:56 Польша заработала на беженцах больше, чем потратила — Гетманцев

07:54 Си Цзиньпин принял Путина и Моди в Китае

07:36 Игрок Шахтера в Лондоне для подписания контракта с клубом АПЛ

07:30 Сохраняется ли зарплата за работником, которого мобилизовали

07:15 Тарифы в сентябре — где больше и меньше всего платят за воду

22:33 Борщевой набор под угрозой — что будет с ценами зимой

19:43 Курортный сезон — как одесситы провели нынешнее лето

28 августа

22:33 Урожайность меньше, чем год назад — будут ли украинцы с овощами

19:43 Окончание войны в Украине через полгода — верят ли одесситы

10:21 COVID-19 наступает — какая реальная ситуация в Одессе сегодня

27 августа

19:42 Новая волна коронавируса — готовы ли к ней одесситы

06:33 Отдых в Каролино-Бугазе на Одесчине — какая стоимость в сентябре

26 августа

06:33 Выезд для 24-летних украинцев — что думают об этом одесситы

25 августа

22:33 Украинская экономика во время войны — долги, инфляция и дефолт

24 августа

18:43 День Независимости с поля боя — борьба за страну идет ежедневно

Text

08:00 Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

29 августа
Text

21:00 Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

17:52 Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

29 августа 2025 г. 21:00
Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

29 августа 2025 г. 17:52
Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

Резкое заявление Макрона о РФ и предложение ЕС — эфир День.LIVE

29 августа 2025 г. 13:14
Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

Трамп взбесился на Путина из-за обстрела Киева — эфир Ранок.LIVE

29 августа 2025 г. 8:00
Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

Турция заговорила о гарантиях Украине — эфир Вечір.LIVE

28 августа 2025 г. 17:57
В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

В Киеве ликвидируют последствия удара РФ — эфир День.LIVE

28 августа 2025 г. 13:12
Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

Украина готовится к новым переговорам с США — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2025 г. 8:00
Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

Коррупция в КГГА и подготовка к осени — эфир Київський час

27 августа 2025 г. 19:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации