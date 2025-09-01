Германия сделала заявление о поддержке Украины — эфир Ранок.LIVE

В Германии назвали приоритетом финансовую и материальную поддержку Вооруженных Сил Украины. Кроме того, там заявили о неготовности отправки собственных войск на украинскую территорию. Тем временем украинские ракеты "Нептун" нанесли удар по оккупированному Крыму в районе села Волошино вблизи Армянска, где были повреждены шесть катеров российских оккупантов, а также погиб один военнослужащий. В тот же день, 31 августа 2025 года, президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь, где начался четырехдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Прямой эфир Ранок.LIVE 1 августа
Приглашенные гости:
- Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина"
- Евгений Жовтяк — народный депутат Украины 2-4 созывов, председатель Киевской областной государственной администрации 2005-2006 гг;
- Владимир Сонюк — политолог;
- Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
- Тарас Баштанник — президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА);
- Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
- Олесь Маляревич — заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес";
- Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.
Напомним, в Украине задержали подозреваемого в убийстве нардепа и экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия.
Тем временем в Китае объяснили, почему не сядут за стол трехсторонних переговоров по ядерному разоружению.