Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

01 вересня 2025 р. 08:00

Німеччина зробила заяву щодо підтримки України — ефір Ранок.LIVE

У Німеччині назвали пріоритетом фінансову та матеріальну підтримку Збройних Сил України. Окрім того, там заявили про неготовність відправки власних військ на українську територію. Тим часом українські ракети "Нептун" завдали удару по окупованому Криму в районі села Волошино поблизу Армянська, де було пошкоджено шість катерів російських окупантів, а також загинув один військовослужбовець. У той же день, 31 серпня 2025 року, президент Росії Володимир Путін прибув до китайського міста Тяньцзинь, де розпочався чотириденний саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). 

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Прямий ефір Ранок.LIVE 1 серпня

Запрошені гості:

  • Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"
  • Євген Жовтяк — народний депутат України 2–4 скликань, голова Київської обласної державної адміністрації 2005–2006 рр.;
  • Володимир Сонюк — політолог;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Тарас Баштанник — президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА);
  • Сергій Старенький — адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Олесь Маляревич — заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";
  • Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Нагадаємо, в Україні затримали підозрюваного у вбивстві нардепа та ексглави Верховної Ради Андрія Парубія. 

Тим часом в Китаї пояснили, чому не сядуть за стіл тристоронніх переговорів щодо ядерного роззброєння.

