Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE arrow
Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

16 октября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

15 октября 2025
Text

19:00 Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

Text

18:50 Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

Text

18:11 США требуют от России остановить войну — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Украина получит крупную партию оружия — эфир День.LIVE

Text

08:01 Переговоры Украины и США дали первые результаты — эфир Ранок.LIVE

14 октября 2025
Text

18:40 США сделают важное заявление о поставках оружия — эфир Вечер.LIVE

Text

13:09 Трамп сказал, кто может закончить войну — эфир День.LIVE

Text

08:00 НАТО начинает ядерные учения — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2025
Text

18:10 Важный день для Израиля и заявления Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

15 октября 2025
Text

19:00 Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

Text

18:50 Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

Text

18:11 США требуют от России остановить войну — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Украина получит крупную партию оружия — эфир День.LIVE

Германия запускает программу модернизации западной техники, переданной Украине. Глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил об этой инициативе после заседания Контактной группы в формате "Рамштайн".

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 октября.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Германия запускает программу модернизации западной техники, переданной Вооруженным силам Украины.
  • Об инициативе по модернизации западной техники заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус;
  • Целью этой инициативы является "повышение боевой мощи и срока службы наземных систем, которые уже поставляются Украине".

Напомним, что недавно Писториус раскритиковал концепцию "стены дронов", которую активно продвигает Еврокомиссия.

Ранее Писториус ответил, когда и при каких условиях Германия будет сбивать российские дроны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:24 У украинского блогера украли миллионы со счета — что известно

08:00 Финпомощь от UNHCR в октябре — кто может получить 11 тыс. грн

Text

08:00 Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

07:52 Россияне спешно строят госпиталь в Крыму из-за огромных потерь

07:44 В Украине холод и туман на западе — прогноз погоды на сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 РФ атаковала Запорожскую область — есть раненый и разрушения

07:30 Легендарный тренер разочарован игрой Довбика

07:28 Великобритания ежемесячно будет поставлять тысячу дронов Украине

07:15 Развод онлайн — кто сможет воспользоваться новой услугой в Дії

07:01 Безопасность в ПриватБанке — как защитить деньги от мошенников

08:24 У украинского блогера украли миллионы со счета — что известно

08:00 Финпомощь от UNHCR в октябре — кто может получить 11 тыс. грн

07:52 Россияне спешно строят госпиталь в Крыму из-за огромных потерь

07:44 В Украине холод и туман на западе — прогноз погоды на сегодня

07:38 РФ атаковала Запорожскую область — есть раненый и разрушения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Легендарный тренер разочарован игрой Довбика

07:28 Великобритания ежемесячно будет поставлять тысячу дронов Украине

07:15 Развод онлайн — кто сможет воспользоваться новой услугой в Дії

07:01 Безопасность в ПриватБанке — как защитить деньги от мошенников

06:46 В Чернигове прогремели взрывы

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

10 октября

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

9 октября

18:51 Ситуация на одесских рынках в октябре — что подорожало на Привозе

8 октября

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

6 октября

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

5 октября

06:33 Зарплата учителей — какой она должна быть по мнению одесситов

4 октября

06:33 Второй шанс на жизнь — как одесские волонтеры спасают животных

Text

08:00 Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

15 октября
Text

19:00 Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

Text

18:50 Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

Text

18:11 США требуют от России остановить войну — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Украина получит крупную партию оружия — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

Кто провалил защиту столицы от ударов РФ — эфир Київського часу

15 октября 2025 г. 19:00
Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

Рютте и Шмыгаль обсудят войну в Украине с министрами ЕС — эфир

15 октября 2025 г. 18:50
США требуют от России остановить войну — эфир Вечір.LIVE

США требуют от России остановить войну — эфир Вечір.LIVE

15 октября 2025 г. 18:11
Украина получит крупную партию оружия — эфир День.LIVE

Украина получит крупную партию оружия — эфир День.LIVE

15 октября 2025 г. 13:05
Переговоры Украины и США дали первые результаты — эфир Ранок.LIVE

Переговоры Украины и США дали первые результаты — эфир Ранок.LIVE

15 октября 2025 г. 8:01
США сделают важное заявление о поставках оружия — эфир Вечер.LIVE

США сделают важное заявление о поставках оружия — эфир Вечер.LIVE

14 октября 2025 г. 18:40
Трамп сказал, кто может закончить войну — эфир День.LIVE

Трамп сказал, кто может закончить войну — эфир День.LIVE

14 октября 2025 г. 13:09
НАТО начинает ядерные учения — эфир Ранок.LIVE

НАТО начинает ядерные учения — эфир Ранок.LIVE

14 октября 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации