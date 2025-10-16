Германия запустила важную программу для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Германия запускает программу модернизации западной техники, переданной Украине. Глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил об этой инициативе после заседания Контактной группы в формате "Рамштайн".

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 октября.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Об инициативе по модернизации западной техники заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус;

Целью этой инициативы является "повышение боевой мощи и срока службы наземных систем, которые уже поставляются Украине".

Напомним, что недавно Писториус раскритиковал концепцию "стены дронов", которую активно продвигает Еврокомиссия.

Ранее Писториус ответил, когда и при каких условиях Германия будет сбивать российские дроны.