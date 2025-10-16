Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Німеччина запускає програму модернізації західної техніки, переданої Україні. Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про цю ініціативу після засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".
Нагадаємо, що нещодавно Пісторіус розкритикував концепцію "стіни дронів", яку активно просуває Єврокомісія.
Раніше Пісторіус відповів, коли й за яких умов Німеччина збиватиме російські дрони.