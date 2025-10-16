Відео
Україна
Відео

Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

16 жовтня 2025 р. 08:00

Text

08:00 Німеччина запустила важливу програму для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2025
Text

19:00 Хто провалив захист столиці від ударів РФ — ефір Київського часу

Text

18:50 Рютте і Шмигаль обговорять війну в Україні з міністрами ЄС — ефір

Text

18:11 США вимагають від Росії зупинити війну — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Україна отримає велику партію зброї — ефір День.LIVE

Text

08:01 Переговори України і США дали перші результати — ефір Ранок.LIVE

14 жовтня 2025
Text

18:40 США зроблять важливу заяву про постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Трамп сказав, хто може закінчити війну в Україні — ефір День.LIVE

Text

08:00 НАТО починає ядерні навчання — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2025
Text

18:10 Важливий день для Ізраїлю та заяви Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

Німеччина запускає програму модернізації західної техніки, переданої Україні. Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про цю ініціативу після засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 жовтня.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Німеччина запускає програму модернізації західної техніки, переданої Збройним силам України.
  • Про ініціативу щодо модернізації західної техніки заявив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус;
  • Метою цієї ініціативи є "підвищення бойової потужності та терміну служби наземних систем, які вже постачаються Україні".

Нагадаємо, що нещодавно Пісторіус розкритикував концепцію "стіни дронів", яку активно просуває Єврокомісія.

Раніше Пісторіус відповів, коли й за яких умов Німеччина збиватиме російські дрони.

Text

