Главная arrow Відео arrow Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE arrow
Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE

Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE

1 сентября 2025 г. 18:00

29 августа 2025
Text

21:00 Зарплаты и бюджет на 2026 — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

17:52 Трамп обеспокоен затягиванием войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Первые 25 тысяч боеприпасов от Rheinmetall в этом году уже отправят в Украину. В 2026 году концерн планирует изготовить не менее 150 тысяч снарядов, из которых 100 — 200 тысяч предназначены для украинской армии.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 1 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;
  • адвокат, юрист Ростислав Кравец;
  • историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина Шимон Бриман.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Первые 25 тысяч боеприпасов от Rheinmetall в этом году уже отправят в Украину;
  • В 2026-м концерн планирует изготовить не менее 150 тысяч снарядов, из которых 100 — 200 тысяч предназначены для украинской армии;
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о проведении сегодня в Брюсселе экстренного заседания Совета Украина-НАТО по запросу Украины в ответ на массовые воздушные атаки России.

Недавно Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о присутствии войск ФРГ в Украине.

Ранее Фридрих Мерц оценил шансы на личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

22:33 Борщевой набор под угрозой — что будет с ценами зимой

19:43 Курортный сезон — как одесситы провели нынешнее лето

28 августа

22:33 Урожайность меньше, чем год назад — будут ли украинцы с овощами

19:43 Окончание войны в Украине через полгода — верят ли одесситы

10:21 COVID-19 наступает — какая реальная ситуация в Одессе сегодня

27 августа

19:42 Новая волна коронавируса — готовы ли к ней одесситы

06:33 Отдых в Каролино-Бугазе на Одесчине — какая стоимость в сентябре

26 августа

06:33 Выезд для 24-летних украинцев — что думают об этом одесситы

25 августа

22:33 Украинская экономика во время войны — долги, инфляция и дефолт

24 августа

18:43 День Независимости с поля боя — борьба за страну идет ежедневно

