Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE

Первые 25 тысяч боеприпасов от Rheinmetall в этом году уже отправят в Украину. В 2026 году концерн планирует изготовить не менее 150 тысяч снарядов, из которых 100 — 200 тысяч предназначены для украинской армии.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 1 сентября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;

адвокат, юрист Ростислав Кравец;

историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина Шимон Бриман.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Первые 25 тысяч боеприпасов от Rheinmetall в этом году уже отправят в Украину;

В 2026-м концерн планирует изготовить не менее 150 тысяч снарядов, из которых 100 — 200 тысяч предназначены для украинской армии;

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о проведении сегодня в Брюсселе экстренного заседания Совета Украина-НАТО по запросу Украины в ответ на массовые воздушные атаки России.

Недавно Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о присутствии войск ФРГ в Украине.

Ранее Фридрих Мерц оценил шансы на личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.