Германия наращивает поставки оружия Украине — эфир Вечір.LIVE

Первые 25 тысяч боеприпасов от Rheinmetall в этом году уже отправят в Украину. В 2026 году концерн планирует изготовить не менее 150 тысяч снарядов, из которых 100 — 200 тысяч предназначены для украинской армии.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 1 сентября.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;
- адвокат, юрист Ростислав Кравец;
- историк, эксперт по отношениям Израиль-Украина Шимон Бриман.
О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Первые 25 тысяч боеприпасов от Rheinmetall в этом году уже отправят в Украину;
- В 2026-м концерн планирует изготовить не менее 150 тысяч снарядов, из которых 100 — 200 тысяч предназначены для украинской армии;
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о проведении сегодня в Брюсселе экстренного заседания Совета Украина-НАТО по запросу Украины в ответ на массовые воздушные атаки России.
Недавно Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о присутствии войск ФРГ в Украине.
Ранее Фридрих Мерц оценил шансы на личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.