Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE
Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

Німеччина нарощує постачання зброї України — ефір Вечір.LIVE

01 вересня 2025 р. 18:00

Перші 25 тисяч боєприпасів від Rheinmetall цього року вже відправлять в Україну. У 2026 році концерн планує виготовити щонайменше 150 тисяч снарядів, із яких 100 — 200 тисяч призначені для української армії.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 1 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • народний депутат України від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс;
  • адвокат, юрист Ростислав Кравець;
  • історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна Шимон Бріман.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Перші 25 тисяч боєприпасів від Rheinmetall цього року вже відправлять в Україну;
  • У 2026-му концерн планує виготовити щонайменше 150 тисяч снарядів, із яких 100 – 200 тисяч призначені для української армії;
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про проведення сьогодні в Брюсселі екстреного засідання Ради Україна-НАТО на запит України у відповідь на масові повітряні атаки Росії.

Нещодавно Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву про присутність військ ФРН в Україні.

Раніше Фрідріх Мерц оцінив шанси на особисту зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

