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Германия предоставит Украине новую помощь — эфир День.LIVE

Германия предоставит Украине новую помощь — эфир День.LIVE

11 апреля 2025 г. 13:05

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Германия предоставит Украине новую помощь — эфир День.LIVE

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Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, основатель и руководитель организации "Save Ukraine" Николай Кулеба, председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, нардеп Владимир Мороз и эксперт по безопасности Игорь Молодан. В частности, они обсудят, что Германия предоставит новую помощь для Украины.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют информацию СМИ, что представитель лидера США Дональда Трампа отправился в Россию на встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, они отреагируют на визит принца Гарри в Украину.

Среди других тем:

  • Британские войска могут быть размещены в Украине на пять лет, — The Telegraph;
  • Госдеп назвал единственный вопрос, который готов обсудить с Россией по войне;
  • Трамп заявил о прогрессе в вопросе завершения войны в Украине;
  • Трибунал в Гааге не будет судить Путина, пока он остается у власти, — Euronews;
  • Зеленский показал новые кадры допроса пленного из Китая.

Напомним, принц Гарри 10 апреля прибыл в Украину. В частности, он встретился с украинскими ветеранами.

Ранее Трамп заявил о прогрессе в усилиях остановить войну в Украине. Он надеется на скорое достижение договоренности о прекращении боевых действий.

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12:52 В Европе количество заболевших корью пересекло данные 1997 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:50 Соглашение о ископаемых из США — Бондаренко рассказал подробности

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10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона