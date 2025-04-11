Германия предоставит Украине новую помощь — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, основатель и руководитель организации "Save Ukraine" Николай Кулеба, председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, нардеп Владимир Мороз и эксперт по безопасности Игорь Молодан. В частности, они обсудят, что Германия предоставит новую помощь для Украины.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют информацию СМИ, что представитель лидера США Дональда Трампа отправился в Россию на встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, они отреагируют на визит принца Гарри в Украину.

Среди других тем:

Британские войска могут быть размещены в Украине на пять лет, — The Telegraph;

Госдеп назвал единственный вопрос, который готов обсудить с Россией по войне;

Трамп заявил о прогрессе в вопросе завершения войны в Украине;

Трибунал в Гааге не будет судить Путина, пока он остается у власти, — Euronews;

Зеленский показал новые кадры допроса пленного из Китая.

Напомним, принц Гарри 10 апреля прибыл в Украину. В частности, он встретился с украинскими ветеранами.

Ранее Трамп заявил о прогрессе в усилиях остановить войну в Украине. Он надеется на скорое достижение договоренности о прекращении боевых действий.