Німеччина надасть Україні нову допомогу — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан, засновник і керівник організації "Save Ukraine" Микола Кулеба, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, голова Комітету економістів України Андрій Новак, нардеп Володимир Мороз та експерт з безпеки Ігор Молодан. Зокрема, вони обговорять, що Німеччина надасть нову допомогу для України.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують інформацію ЗМІ, що представник лідера США Дональда Трампа вирушив до Росії на зустріч із диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, вони відреагують на візит принца Гаррі до України.

Серед інших тем:

Британські війська можуть бути розміщені в Україні на пʼять років, — The Telegraph;

Держдеп назвав єдине питання, яке готовий обговорити з Росією щодо війни;

Трамп заявив про прогрес в питанні завершення війни в Україні;

Трибунал у Гаазі не судитиме Путіна, доки він залишається при владі, — Euronews;

Зеленський показав нові кадри допиту полоненого з Китаю.

Нагадаємо, принц Гаррі 10 квітня прибув до України. Зокрема, він зустрівся з українськими ветеранами.

Раніше Трамп заявив про прогрес у зусиллях зупинити війну в Україні. Він сподівається на швидке досягнення домовленості про припинення бойових дій.