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Німеччина надасть Україні нову допомогу — ефір День.LIVE

Німеччина надасть Україні нову допомогу — ефір День.LIVE

11 квітня 2025 р. 13:05

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Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан, засновник і керівник організації "Save Ukraine" Микола Кулеба, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, голова Комітету економістів України Андрій Новак, нардеп Володимир Мороз та експерт з безпеки Ігор Молодан. Зокрема, вони обговорять, що Німеччина надасть нову допомогу для України.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують інформацію ЗМІ, що представник лідера США Дональда Трампа вирушив до Росії на зустріч із диктатором Володимиром Путіним. 

Крім того, вони відреагують на візит принца Гаррі до України.

Серед інших тем: 

  • Британські війська можуть бути розміщені в Україні на пʼять років, — The Telegraph;
  • Держдеп назвав єдине питання, яке готовий обговорити з Росією щодо війни;
  • Трамп заявив про прогрес в питанні завершення війни в Україні;
  • Трибунал у Гаазі не судитиме Путіна, доки він залишається при владі, — Euronews;
  • Зеленський показав нові кадри допиту полоненого з Китаю.

Нагадаємо, принц Гаррі 10 квітня прибув до України. Зокрема, він зустрівся з українськими ветеранами.

Раніше Трамп заявив про прогрес у зусиллях зупинити війну в Україні. Він сподівається на швидке досягнення домовленості про припинення бойових дій.

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14:05 Затори на трасі Одеса-Рені — поспішайте з виїздом за кордон

14:03 ЄС з початку 2025 року уже перевищив торішню допомогу Україні

14:02 Гроші на всі потреби — які виплати доступні українцям у Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:49 У Британії визнали, що війна в Україні досягла критичної фази

13:40 У Садового анонсували облаштування майданчиків для паркування

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона