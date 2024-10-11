Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 11 октября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных и важных вопросов. В частности, нехватку техники в Вооруженных силах Украины, а также постоянное давление Российской Федерации на линию фронта.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

гибель журналистки Виктории Рощиной: дело доквалифицировали как военное преступление, соединенное с умышленным убийством;

оплатил деньги — не идешь в армию — так не будет: председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетьманцев объяснил механизм "экономического" бронирования;

Зеленский заявил, что ВСУ не хватает военной техники;

Владимир Зеленский совершил несколько рабочих визитов — в Париж, Рим и Лондон, где представил план победы;

Путин не приедет на саммит G-20 в Бразилию;

ISW: Российские войска продвинулись к востоку от Купянска, к северу от Часового Яра и к юго-востоку от Покровска;

Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область РФ с других участков фронта, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Гости сегодняшнего эфира:

глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;

эксперт по вопросам санкций, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;

народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений Елизавета Ясько;

основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Напомним, 10 октября стало известно, что в российском плену погибла известная украинская журналистка Виктория Рощина. Известно, что ее готовили к обмену. Она погибла во время перевода из Таганрога в Москву.

Президент Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он планирует представить ему украинский План победы.