Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE arrow
Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

11 октября 2024 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Сегодня, 11 октября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных и важных вопросов. В частности, нехватку техники в Вооруженных силах Украины, а также постоянное давление Российской Федерации на линию фронта.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • гибель журналистки Виктории Рощиной: дело доквалифицировали как военное преступление, соединенное с умышленным убийством;
  • оплатил деньги — не идешь в армию — так не будет: председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетьманцев объяснил механизм "экономического" бронирования;
  • Зеленский заявил, что ВСУ не хватает военной техники;
  • Владимир Зеленский совершил несколько рабочих визитов — в Париж, Рим и Лондон, где представил план победы;
  • Путин не приедет на саммит G-20 в Бразилию;
  • ISW: Российские войска продвинулись к востоку от Купянска, к северу от Часового Яра и к юго-востоку от Покровска;
  • Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область РФ с других участков фронта, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Гости сегодняшнего эфира:

  • глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;
  • эксперт по вопросам санкций, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;
  • народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений Елизавета Ясько;
  • основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Напомним, 10 октября стало известно, что в российском плену погибла известная украинская журналистка Виктория Рощина. Известно, что ее готовили к обмену. Она погибла во время перевода из Таганрога в Москву.

Президент Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он планирует представить ему украинский План победы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:42 В Одессе водителям и поварам предлагают зарплату в 100 тыс. грн — какие условия

18:40 В Киеве СБУ задержала участника ИГИЛ, который семь лет скрывался

18:32 Стало известно, где и когда состоится Конференция по восстановлению Украины-2025

18:31 Зеленский и Шольц провели одну из важнейших встреч с начала войны

18:22 Военный объяснил, почему оккупанты пытаются захватить Белогоровку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:07 На Европейской площади в Одессе появится охрана — причины

18:01 Кадровые изменения в Минобороны — Кабмин назначил Умерову новых заместителей

17:53 Запрет общаться на русском в школах — Минобразования поддержало законопроект

17:51 Свет будет, но есть нюанс — о чем в Укрэнерго предупредили украинцев

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

18:42 В Одессе водителям и поварам предлагают зарплату в 100 тыс. грн — какие условия

18:40 В Киеве СБУ задержала участника ИГИЛ, который семь лет скрывался

18:32 Стало известно, где и когда состоится Конференция по восстановлению Украины-2025

18:31 Зеленский и Шольц провели одну из важнейших встреч с начала войны

18:22 Военный объяснил, почему оккупанты пытаются захватить Белогоровку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:07 На Европейской площади в Одессе появится охрана — причины

18:01 Кадровые изменения в Минобороны — Кабмин назначил Умерову новых заместителей

17:53 Запрет общаться на русском в школах — Минобразования поддержало законопроект

17:51 Свет будет, но есть нюанс — о чем в Укрэнерго предупредили украинцев

17:36 Субсидия на зиму в Украине — когда нужно подать документы на выплаты

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны