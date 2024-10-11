Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 11 октября, в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных и важных вопросов. В частности, нехватку техники в Вооруженных силах Украины, а также постоянное давление Российской Федерации на линию фронта.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодняшний день богат важными событиями:
- гибель журналистки Виктории Рощиной: дело доквалифицировали как военное преступление, соединенное с умышленным убийством;
- оплатил деньги — не идешь в армию — так не будет: председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетьманцев объяснил механизм "экономического" бронирования;
- Зеленский заявил, что ВСУ не хватает военной техники;
- Владимир Зеленский совершил несколько рабочих визитов — в Париж, Рим и Лондон, где представил план победы;
- Путин не приедет на саммит G-20 в Бразилию;
- ISW: Российские войска продвинулись к востоку от Купянска, к северу от Часового Яра и к юго-востоку от Покровска;
- Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область РФ с других участков фронта, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Гости сегодняшнего эфира:
- глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич;
- эксперт по вопросам санкций, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;
- народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений Елизавета Ясько;
- основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.
Напомним, 10 октября стало известно, что в российском плену погибла известная украинская журналистка Виктория Рощина. Известно, что ее готовили к обмену. Она погибла во время перевода из Таганрога в Москву.
Президент Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Он планирует представить ему украинский План победы.