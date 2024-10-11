Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 11 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних і важливих питань. Зокрема, нестачу техніки у Збройних силах України, а також постійний тиск Російської Федерації на лінію фронту.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

загибель журналістки Вікторії Рощиної: справу докваліфікували як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством;

сплатив гроші — не йдеш в армію — так не буде: голова Комітету з питань фінансів Данило Гетьманцев пояснив механізм "економічного" бронювання;

Зеленський заявив, що ЗСУ не вистачає військової техніки;

Володимир Зеленський здійснив кілька робочих візитів — до Парижа, Риму та Лондона, де представив план перемоги;

Путін не приїде на саміт G-20 у Бразилії;

ISW: Російські війська просунулися на схід від Куп'янська, на північ від Часового Яру й на південний схід від Покровська;

Росія перекинула приблизно 50 тисяч військових у Курську область РФ з інших ділянок фронту, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Анатолій Бурміч;

експерт з питань санкцій, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська;

народний депутат України, Голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин Єлизавета Ясько;

засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що в російському полоні загинула відома українська журналістка Вікторія Рощина. Відомо, що її готували до обміну. Вона загинула під час переведення з Таганрога до Москви.

Президент Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він планує представити йому, щоб представити український План перемоги.