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Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

11 жовтня 2024 р. 17:50

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19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

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17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

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13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

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13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

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13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

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12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

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Сьогодні, 11 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних і важливих питань. Зокрема, нестачу техніки у Збройних силах України, а також постійний тиск Російської Федерації на лінію фронту.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • загибель журналістки Вікторії Рощиної: справу докваліфікували як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством;
  • сплатив гроші — не йдеш в армію — так не буде: голова Комітету з питань фінансів Данило Гетьманцев пояснив механізм "економічного" бронювання;
  • Зеленський заявив, що ЗСУ не вистачає військової техніки;
  • Володимир Зеленський здійснив кілька робочих візитів — до Парижа, Риму та Лондона, де представив план перемоги;
  • Путін не приїде на саміт G-20 у Бразилії;
  • ISW: Російські війська просунулися на схід від Куп'янська, на північ від Часового Яру й на південний схід від Покровська;
  • Росія перекинула приблизно 50 тисяч військових у Курську область РФ з інших ділянок фронту, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Анатолій Бурміч;
  • експерт з питань санкцій, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська;
  • народний депутат України, Голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин Єлизавета Ясько;
  • засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що в російському полоні загинула відома українська журналістка Вікторія Рощина. Відомо, що її готували до обміну. Вона загинула під час переведення з Таганрога до Москви.

Президент Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він планує представити йому, щоб представити український План перемоги.

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19:41 У Києві порушник побив інспекторку КМДА — поліція затримала чоловіка

19:09 Глава МЗС Польщі зробив гучну заяву щодо Волинської трагедії

19:04 Ляшко пояснив, у чому полягатиме реформа МСЕК — які зміни очікуються

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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