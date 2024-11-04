Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Национальный банк Украины в октябре продал рекордную сумму валюты. В то же время Украина ожидает 1,7 трлн грн помощи от международных партнеров в 2025 году.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Гостями эфира День.LIVE стали:

Игорь Гарбарук — международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба";

Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;

Джейсон Джей Смарт — американский политолог;

Ярослав Юрчишин — председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова;

Руслан Пахомов — эксперт по государственным трансформациям, управляющий партнер Forsego Украина;

Алексей Якубин — кандидат политических наук.

О чем будут говорить эксперты

Во время эфира гости обсудят следующие темы:

в Молдове проживают до 300 тыс. этнических украинцев, однако голосуют за пророссийских политиков, — Гончаренко;

заместитель председателя Верховного Суда: Украина в шаге от трудовой повинности;

НБУ в октябре продал рекордную сумму валюты;

Украина ожидает 1,7 трлн грн помощи от международных партнеров в 2025;

Украина стала членом сельскохозяйственного фонда ООН: получат аграрии.

Напомним, 4 ноября действующая президент Молдавии Мая Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдове.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Санду с победой и сказал, что молдаване сделали правильный выбор.