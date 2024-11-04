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Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

4 ноября 2024 г. 13:08

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13:08Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

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13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

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12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

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08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
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15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
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23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

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15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

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12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

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10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

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Национальный банк Украины в октябре продал рекордную сумму валюты. В то же время Украина ожидает 1,7 трлн грн помощи от международных партнеров в 2025 году.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира

Гостями эфира День.LIVE стали:

  • Игорь Гарбарук — международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба";
  • Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;
  • Джейсон Джей Смарт — американский политолог;
  • Ярослав Юрчишин — председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова;
  • Руслан Пахомов — эксперт по государственным трансформациям, управляющий партнер Forsego Украина;
  • Алексей Якубин — кандидат политических наук.

О чем будут говорить эксперты

Во время эфира гости обсудят следующие темы:

  • в Молдове проживают до 300 тыс. этнических украинцев, однако голосуют за пророссийских политиков, — Гончаренко;
  • заместитель председателя Верховного Суда: Украина в шаге от трудовой повинности;
  • НБУ в октябре продал рекордную сумму валюты;
  • Украина ожидает 1,7 трлн грн помощи от международных партнеров в 2025;
  • Украина стала членом сельскохозяйственного фонда ООН: получат аграрии.

Напомним, 4 ноября действующая президент Молдавии Мая Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдове.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Санду с победой и сказал, что молдаване сделали правильный выбор.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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