Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Національний банк Україні в жовтні продав рекордну суму валюти. Водночас Україна чекає на 1,7 трлн грн допомоги від міжнародних партнерів у 2025 році.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Гостями ефіру День.LIVE стали:

Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу";

Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;

Джейсон Джей Смарт — американський політолог;

Ярослав Юрчишин — голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова;

Руслан Пахомов — експерт з державних трансформацій, керуючий партнер Forsego Україна;

Олексій Якубін — кандидат політичних наук.

Про що говоритимуть експерти

Під час ефіру гості обговорять такі теми:

у Молдові проживають до 300 тис. етнічних українців, проте вони голосують за проросійських політиків, — Гончаренко;

заступник голови Верховного Суду: Україна за крок від трудової повинності;

НБУ в жовтні продав рекордну суму валюти;

Україна чекає на 1,7 трлн грн допомоги від міжнародних партнерів у 2025;

Україна стала членом сільськогосподарського фонду ООН: що отримають аграрії.

Нагадаємо, 4 листопада чинна президентка Молдови Мая Санду оголосила про перемогу на президентських виборах у Молдові.

Президент України Володимир Зеленський привітав Санду з перемогою та сказав, що молдавани зробили правильний вибір.