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Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

04 листопада 2024 р. 13:08

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13:08Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

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22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

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13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
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22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Національний банк Україні в жовтні продав рекордну суму валюти. Водночас Україна чекає на 1,7 трлн грн допомоги від міжнародних партнерів у 2025 році.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Гості ефіру

Гостями ефіру День.LIVE стали:

  • Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу";
  • Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
  • Джейсон Джей Смарт — американський політолог;
  • Ярослав Юрчишин — голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова;
  • Руслан Пахомов — експерт з державних трансформацій, керуючий партнер Forsego Україна;
  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук. 

Про що говоритимуть експерти

Під час ефіру гості обговорять такі теми:

  •  у Молдові проживають до 300 тис. етнічних українців, проте вони голосують за проросійських політиків, — Гончаренко;
  • заступник голови Верховного Суду: Україна за крок від трудової повинності;
  • НБУ в жовтні продав рекордну суму валюти;
  • Україна чекає на 1,7 трлн грн допомоги від міжнародних партнерів у 2025;
  • Україна стала членом сільськогосподарського фонду ООН: що отримають аграрії.

Нагадаємо, 4 листопада чинна президентка Молдови Мая Санду оголосила про перемогу на президентських виборах у Молдові.

Президент України Володимир Зеленський привітав Санду з перемогою та сказав, що молдавани зробили правильний вибір. 

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13:15 Мобілізація у обраний підрозділ — чи можливо це у листопаді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:09 Держава виплатить по 450 грн допомоги у листопаді — умови

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