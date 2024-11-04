Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Національний банк Україні в жовтні продав рекордну суму валюти. Водночас Україна чекає на 1,7 трлн грн допомоги від міжнародних партнерів у 2025 році.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Гості ефіру
Гостями ефіру День.LIVE стали:
- Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу";
- Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
- Джейсон Джей Смарт — американський політолог;
- Ярослав Юрчишин — голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова;
- Руслан Пахомов — експерт з державних трансформацій, керуючий партнер Forsego Україна;
- Олексій Якубін — кандидат політичних наук.
Про що говоритимуть експерти
Під час ефіру гості обговорять такі теми:
- у Молдові проживають до 300 тис. етнічних українців, проте вони голосують за проросійських політиків, — Гончаренко;
- заступник голови Верховного Суду: Україна за крок від трудової повинності;
- НБУ в жовтні продав рекордну суму валюти;
- Україна чекає на 1,7 трлн грн допомоги від міжнародних партнерів у 2025;
- Україна стала членом сільськогосподарського фонду ООН: що отримають аграрії.
Нагадаємо, 4 листопада чинна президентка Молдови Мая Санду оголосила про перемогу на президентських виборах у Молдові.
Президент України Володимир Зеленський привітав Санду з перемогою та сказав, що молдавани зробили правильний вибір.