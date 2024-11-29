Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Для завершения войны в Украине необходимо введение миротворческих сил НАТО или ЕС. Такая поддержка от партнеров ускорит окончание войны.

Об этом сообщил народный депутат Лариса Билозир в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 29 ноября.

Что нужно для окончания войны

Билозир заявила, что Украина нуждается в поддержке международных партнеров для завершения войны. По ее словам, только введение миротворческих сил НАТО или стран ЕС способно в корне изменить ситуацию на фронте.

"Я не думаю, что Трамп остановит войну, она будет еще продолжаться, как минимум год, и все это закончится тем, что все равно нам нужна подмога, нам нужно, чтобы зашли наши партнеры. "Boots on the ground", как говорят, "сапоги на земле", для того, чтобы дать по зубам агрессору, и тогда вся эта война очень быстро закончится", — заявила нардеп.

Она добавила, что в Альянсе и ЕС уже обсуждают возможность такой помощи "придет время".

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил необходимость отправить в Украину миротворческий контингент из солдат европейских стран.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что в ближайшее время Украина готова организовать второй саммит мира, основой которого станет согласованная с партнерами мирная рамка.