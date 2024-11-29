Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Для завершення війни в Україні необхідне введення миротворчих сил НАТО або ЄС. Така підтримка від партнерів пришвидшить закінчення війни.

Про це повідомила народна депутатка Лариса Білозір в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 29 листопада.

Що потрібно для закінчення війни

Білозір заявила, що Україна потребує підтримки міжнародних партнерів для завершення війни. За її словами, лише введення миротворчих сил НАТО або країн ЄС здатне докорінно змінити ситуацію на фронті.

"Я не думаю, що Трамп зупинить війну. Вона буде ще тривати як мінімум рік, і все це закінчиться тим, що все одно нам потрібна підмога, нам потрібно, щоб зайшли наші партнери. Boots on the ground, як кажуть, "чоботи на землі", для того, щоб дати по зубах агресору, і тоді вся ця війна дуже швидко закінчиться", — заявила нардепка.

Вона додала, що в Альянсі та ЄС вже обговорюють можливість такої допомоги.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив на необхідності відправити до України миротворчий контингент з солдатів європейських країн.

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що найближчим часом Україна готова організувати другий саміт миру, основою якого стане узгоджена з партнерами мирна рамка.