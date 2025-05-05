Обучение украинских пилотов в Чехии — эфир Вечір.LIVE

Украина и Чехия согласовали подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39. А президент США Дональд Трамп впервые признал, что Россия хочет захватить всю Украину.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:55.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политолог, общественный деятель Олесь Доний;
- историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
- заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, старший лейтенант Игорь Швайка;
- военнослужащий ВСУ Максим Несмиянов;
- министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
- народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
- авиационный эксперт Константин Криволап;
- польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
- кандидат исторических наук, политолог Юрий Фельштинский.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят такие темы:
- Чехия будет помогать Украине с обучением пилотов на F-16 и F-39, — Фиала;
- Трамп впервые признал, что Путину надо не полоска земли, а вся Украина;
- Прекращение войны с Украиной может стать катастрофой для Кремля, — Bild;
- Си Цзиньпин планирует приехать в Москву на парад 9 мая, — МИД Китая;
- МВФ советует Украине повысить НДС и увеличить налоги для богатых, — Forbes.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.
Кроме того, украинский лидер провел встречу с другими чешскими политиками.