Обучение украинских пилотов в Чехии — эфир Вечір.LIVE

Украина и Чехия согласовали подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39. А президент США Дональд Трамп впервые признал, что Россия хочет захватить всю Украину.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:55.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политолог, общественный деятель Олесь Доний;

историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;

заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, старший лейтенант Игорь Швайка;

военнослужащий ВСУ Максим Несмиянов;

министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;

народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

авиационный эксперт Константин Криволап;

польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;

кандидат исторических наук, политолог Юрий Фельштинский.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят такие темы:

Чехия будет помогать Украине с обучением пилотов на F-16 и F-39, — Фиала;

Трамп впервые признал, что Путину надо не полоска земли, а вся Украина;

Прекращение войны с Украиной может стать катастрофой для Кремля, — Bild;

Си Цзиньпин планирует приехать в Москву на парад 9 мая, — МИД Китая;

МВФ советует Украине повысить НДС и увеличить налоги для богатых, — Forbes.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Кроме того, украинский лидер провел встречу с другими чешскими политиками.