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Обучение украинских пилотов в Чехии — эфир Вечір.LIVE

Обучение украинских пилотов в Чехии — эфир Вечір.LIVE

5 мая 2025 г. 17:55

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Украина и Чехия согласовали подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39. А президент США Дональд Трамп впервые признал, что Россия хочет захватить всю Украину.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:55.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
  • заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, старший лейтенант Игорь Швайка;
  • военнослужащий ВСУ Максим Несмиянов;
  • министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
  • народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
  • авиационный эксперт Константин Криволап;
  • польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
  • кандидат исторических наук, политолог Юрий Фельштинский.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят такие темы:

  • Чехия будет помогать Украине с обучением пилотов на F-16 и F-39, — Фиала;
  • Трамп впервые признал, что Путину надо не полоска земли, а вся Украина;
  • Прекращение войны с Украиной может стать катастрофой для Кремля, — Bild;
  • Си Цзиньпин планирует приехать в Москву на парад 9 мая, — МИД Китая;
  • МВФ советует Украине повысить НДС и увеличить налоги для богатых, — Forbes.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Кроме того, украинский лидер провел встречу с другими чешскими политиками.

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18:51 Воздушные силы поразили пункт управления дронами РФ на Курщине

18:50 ВСУ присоединились к параду в Британии по случаю 80-летия Победы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:45 Инвесторы из США интересуются полезными ископаемыми Одесчины

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10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона