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Навчання українських пілотів у Чехії — ефір Вечір.LIVE

Навчання українських пілотів у Чехії — ефір Вечір.LIVE

05 травня 2025 р. 17:55

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Україна та Чехія узгодили підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39. А президент США Дональд Трамп вперше визнав, що Росія хоче захопити всю Україну.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:55.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політолог, громадський діяч Олесь Доній;
  • історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
  • заступник начальника четвертого центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, старший лейтенант Ігор Швайка;
  • військовослужбовець ЗСУ Максим Несміянов;
  • міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • авіаційний експерт Костянтин Криволап;
  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа;
  • кандидат історичних наук, політолог Юрій Фельштинський.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

  • Чехія допомагатиме України з навчанням пілотів на F-16 та F-39, — Фіала;
  • Трамп вперше визнав, що Путіну треба не смужка землі, а вся Україна;
  • Припинення війни з Україною може стати катастрофою для Кремля, — Bild;
  • Сі Цзіньпін планує приїхати до Москви на парад 9 травня, — МЗС Китаю;
  • МВФ радить Україні підвищити ПДВ і збільшити податки для багатих, — Forbes.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Крім того, український лідер провів зустріч з іншими чеськими політиками.

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18:06 Продукти, техніка та інше — що військові можуть купити зі знижкою

17:50 На Харківщині через недбалість інженерки бюджет втратив 250 тисяч

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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