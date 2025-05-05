Навчання українських пілотів у Чехії — ефір Вечір.LIVE

Україна та Чехія узгодили підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39. А президент США Дональд Трамп вперше визнав, що Росія хоче захопити всю Україну.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:55.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політолог, громадський діяч Олесь Доній;
- історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
- заступник начальника четвертого центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, старший лейтенант Ігор Швайка;
- військовослужбовець ЗСУ Максим Несміянов;
- міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;
- народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- авіаційний експерт Костянтин Криволап;
- польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа;
- кандидат історичних наук, політолог Юрій Фельштинський.
Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:
- Чехія допомагатиме України з навчанням пілотів на F-16 та F-39, — Фіала;
- Трамп вперше визнав, що Путіну треба не смужка землі, а вся Україна;
- Припинення війни з Україною може стати катастрофою для Кремля, — Bild;
- Сі Цзіньпін планує приїхати до Москви на парад 9 травня, — МЗС Китаю;
- МВФ радить Україні підвищити ПДВ і збільшити податки для багатих, — Forbes.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.
Крім того, український лідер провів зустріч з іншими чеськими політиками.