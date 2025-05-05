Навчання українських пілотів у Чехії — ефір Вечір.LIVE

Україна та Чехія узгодили підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39. А президент США Дональд Трамп вперше визнав, що Росія хоче захопити всю Україну.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:55.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог, громадський діяч Олесь Доній;

історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;

заступник начальника четвертого центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, старший лейтенант Ігор Швайка;

військовослужбовець ЗСУ Максим Несміянов;

міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;

народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

авіаційний експерт Костянтин Криволап;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа;

кандидат історичних наук, політолог Юрій Фельштинський.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

Чехія допомагатиме України з навчанням пілотів на F-16 та F-39, — Фіала;

Трамп вперше визнав, що Путіну треба не смужка землі, а вся Україна;

Припинення війни з Україною може стати катастрофою для Кремля, — Bild;

Сі Цзіньпін планує приїхати до Москви на парад 9 травня, — МЗС Китаю;

МВФ радить Україні підвищити ПДВ і збільшити податки для багатих, — Forbes.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Крім того, український лідер провів зустріч з іншими чеськими політиками.