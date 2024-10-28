Нацкешбек — нардеп опроверг заявления о доступе к личным данным

Соглашаются ли люди на доступ к личным данным, регистрируя банковскую карточку "Национальный кэшбек" . По мнению аналитика Вячеслава Потапенко, такая возможность существует, между тем нардеп Владимир Крейденко это заявление опроверг.

Об этом говорилось в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 28 октября.

Национальный кэшбек — нюансы

В эфире Ранок.LIVE аналитик Вячеслав Потапенко заявил, что открытие банковской карты "Национальный кэшбек" может стать базой для индивидуального налогообложения граждан и сравнения их доходов с расходами.

В свою очередь народный Владимир Крейденко пояснил, что слива персональных данных не происходит. Кроме того, многие украинцы имеют карточки "єПідтримка", открытые еще во время COVID-19. Через них и можно получить выплаты без дополнительных условий.

"Цель этой тысячи гривен от президента — помочь людям покрывать важные расходы на лекарства, коммуналку, армию или другие нужды", — сказал Крейденко.

Напомним, недавно в Украине стартовал правительственный проект "Национальный кэшбек", дающий гражданам возможность получать компенсации за покупку украинских товаров. Известно, какие товары стали самыми популярными.

Также Новини.LIVE писали, что благодаря программе "Национальный Кэшбэк" появилась возможность оплачивать электроэнергию. Кешбек, полученный за покупки отечественных товаров, можно потратить на расчеты за потребленное электричество.