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Нацкешбек — нардеп опроверг заявления о доступе к личным данным

Нацкешбек — нардеп опроверг заявления о доступе к личным данным

28 октября 2024 г. 11:32

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21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

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20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

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18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Соглашаются ли люди на доступ к личным данным, регистрируя банковскую карточку "Национальный кэшбек" . По мнению аналитика Вячеслава Потапенко, такая возможность существует, между тем нардеп Владимир Крейденко это заявление опроверг.

Об этом говорилось в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 28 октября.

Национальный кэшбек — нюансы

В эфире Ранок.LIVE аналитик Вячеслав Потапенко заявил, что открытие банковской карты "Национальный кэшбек" может стать базой для индивидуального налогообложения граждан и сравнения их доходов с расходами.

В свою очередь народный Владимир Крейденко пояснил, что слива персональных данных не происходит. Кроме того, многие украинцы имеют карточки "єПідтримка", открытые еще во время COVID-19. Через них и можно получить выплаты без дополнительных условий.

"Цель этой тысячи гривен от президента — помочь людям покрывать важные расходы на лекарства, коммуналку, армию или другие нужды", — сказал Крейденко.

Напомним, недавно в Украине стартовал правительственный проект "Национальный кэшбек", дающий гражданам возможность получать компенсации за покупку украинских товаров. Известно, какие товары стали самыми популярными.

Также Новини.LIVE писали, что благодаря программе "Национальный Кэшбэк" появилась возможность оплачивать электроэнергию. Кешбек, полученный за покупки отечественных товаров, можно потратить на расчеты за потребленное электричество.

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22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

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21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

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20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

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18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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