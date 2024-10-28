Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Чи погоджуються люди на доступ до власних особистих даних, реєструючи банківську картку "Національний кешбек". На думку аналітика В’ячеслава Потапенка, така можливість існує, тим часом нардеп Володимир Крейденко цю заяву спростував.

Про це йшлося в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Національний кешбек — нюанси

В ефірі Ранок.LIVE аналітик В’ячеслав Потапенко заявив, що відкриття банківської картки "Національний кешбек" може стати базою для індивідуального оподаткування громадян та порівняння їхніх доходів із витратами.

Своєю чергою народний Володимир Крейденко натомість пояснив, що зливу персональних даних не відбувається. Крім того, багато українців мають картки "єПідтримки", відкриті ще під час COVID-19. Через них і можна отримати виплати без додаткових умов.

"Мета цієї тисячі гривень від президента — допомогти людям покривати важливі витрати на ліки, комуналку, армію чи інші потреби", — сказав Крейденко.

Нагадаємо, нещодавно в Україні стартував урядовий проєкт "Національний кешбек", який дає громадянам можливість отримувати компенсації за купівлю українських товарів. Відомо, які товари стали найпопулярнішими.

Також Новини.LIVE писали, що завдяки програмі "Національний кешбек" з'явилася можливість оплачувати електроенергію. Кешбек, отриманий за покупки вітчизняних товарів, можна витратити для розрахунків за спожиту електрику.