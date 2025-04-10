НАТО собралось на экстренное заседание по Украине — трансляция

В четверг, 10 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание членов Альянса. Одной из тем станет дальнейшая поддержка Украины.

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Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе

Министр обороны Великобритании Джон Гили и его французский коллега Себастьян Лекорню примут в Брюсселе представителей около 30 стран, которые активно поддерживают Украину.

На встрече будут говорить о "планировании создания многонациональных сил поддержки для помощи Украине в обеспечении длительного мира".

Напомним, в марте премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила расширить действие пятой статьи НАТО на Украину без ее вступления в Альянс.

В то же время Министерство иностранных дел Украины отметило, что уже ведет переговоры с Италией по этому поводу.