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НАТО собралось на экстренное заседание по Украине — трансляция

НАТО собралось на экстренное заседание по Украине — трансляция

10 апреля 2025 г. 15:00

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НАТО собралось на экстренное заседание по Украине — трансляция

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В четверг, 10 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание членов Альянса. Одной из тем станет дальнейшая поддержка Украины.

Прямую трансляцию заседания от Reuters смотрите на Новини.LIVE.

Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе

Министр обороны Великобритании Джон Гили и его французский коллега Себастьян Лекорню примут в Брюсселе представителей около 30 стран, которые активно поддерживают Украину.

На встрече будут говорить о "планировании создания многонациональных сил поддержки для помощи Украине в обеспечении длительного мира".

Напомним, в марте премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила расширить действие пятой статьи НАТО на Украину без ее вступления в Альянс.

В то же время Министерство иностранных дел Украины отметило, что уже ведет переговоры с Италией по этому поводу.

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона