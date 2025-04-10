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НАТО зібралося на екстрене засідання щодо України — трансляція

НАТО зібралося на екстрене засідання щодо України — трансляція

10 квітня 2025 р. 15:00

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НАТО зібралося на екстрене засідання щодо України — трансляція

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У четвер, 10 квітня, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання членів Альянсу. Однією з тем стане подальша підтримка України.

Пряму трансляцію засідання від Reuters дивіться на Новини.LIVE.

Зустріч глав МЗС країн НАТО в Брюсселі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та його французький колега Себастьян Лекорню приймуть у Брюсселі представників близько 30 країн, які активно підтримують Україну.

На зустрічі говоритимуть про "планування створення багатонаціональних сил підтримки для допомоги Україні в забезпеченні тривалого миру".

Нагадаємо, у березні прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запропонувала розширити дію п'ятої статті НАТО на Україну без її вступу до Альянсу. 

Водночас Міністерство закордонних справ України наголосило, що вже веде переговори з Італією щодо цього.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:08 Зміна категорії придатності — хто в ТЦК це може зробити

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона