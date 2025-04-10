НАТО зібралося на екстрене засідання щодо України — трансляція

У четвер, 10 квітня, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання членів Альянсу. Однією з тем стане подальша підтримка України.

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Зустріч глав МЗС країн НАТО в Брюсселі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та його французький колега Себастьян Лекорню приймуть у Брюсселі представників близько 30 країн, які активно підтримують Україну.

На зустрічі говоритимуть про "планування створення багатонаціональних сил підтримки для допомоги Україні в забезпеченні тривалого миру".

Нагадаємо, у березні прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запропонувала розширити дію п'ятої статті НАТО на Україну без її вступу до Альянсу.

Водночас Міністерство закордонних справ України наголосило, що вже веде переговори з Італією щодо цього.