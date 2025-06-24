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НАТО готовит мощное заявление по Украине — эфир День.LIVE

НАТО готовит мощное заявление по Украине — эфир День.LIVE

24 июня 2025 г. 13:24

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18:25 Давление на РФ и покушение на Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы. В результате удара России по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье. В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар: есть погибшие и пострадавшие. Тем временем НАТО готовит мощное заявление по дронам и ПВО для Украины — поддержка будет масштабной.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Прямой эфир День.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного Центра противодействия российской агрессии;
  • Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
  • Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
  • Денис Попович, военный аналитик;
  • Агия Загребельская, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности;
  • Олег Постернак, политтехнолог.

Напомним, в Днепропетровской ОВА назвали количество пострадавших и погибших в результате дневной атаки баллистикой со стороны российских войск.

Между тем ряд аналитиков назвал последствия и сценарии войны России против НАТО.

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13:43 Ермак поговорил с Рубио — обсудили важные темы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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