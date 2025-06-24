НАТО готовит мощное заявление по Украине — эфир День.LIVE

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы. В результате удара России по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье. В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар: есть погибшие и пострадавшие. Тем временем НАТО готовит мощное заявление по дронам и ПВО для Украины — поддержка будет масштабной.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.
Прямой эфир День.LIVE
Гости сегодняшнего эфира:
- Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного Центра противодействия российской агрессии;
- Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;
- Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
- Денис Попович, военный аналитик;
- Агия Загребельская, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности;
- Олег Постернак, политтехнолог.
Напомним, в Днепропетровской ОВА назвали количество пострадавших и погибших в результате дневной атаки баллистикой со стороны российских войск.
Между тем ряд аналитиков назвал последствия и сценарии войны России против НАТО.