НАТО готовит мощное заявление по Украине — эфир День.LIVE

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы. В результате удара России по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье. В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар: есть погибшие и пострадавшие. Тем временем НАТО готовит мощное заявление по дронам и ПВО для Украины — поддержка будет масштабной.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Прямой эфир День.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

Дмитрий Громаков, социолог, эксперт по коммуникациям Международного Центра противодействия российской агрессии;

Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины;

Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец";

Денис Попович, военный аналитик;

Агия Загребельская, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности;

Олег Постернак, политтехнолог.

Напомним, в Днепропетровской ОВА назвали количество пострадавших и погибших в результате дневной атаки баллистикой со стороны российских войск.

Между тем ряд аналитиков назвал последствия и сценарии войны России против НАТО.