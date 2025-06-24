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НАТО готує потужну заяву щодо України — ефір День.LIVE

НАТО готує потужну заяву щодо України — ефір День.LIVE

24 червня 2025 р. 13:24

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Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми. Внаслідок удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа: є загиблі та постраждалі. Тим часом НАТО готує потужну заяву щодо дронів і ППО для України — підтримка буде масштабною. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Прямий ефір День.LIVE 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного Центру протидії російській агресії;
  • Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Денис Попович, військовий аналітик;
  • Агія Загребельська, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки;
  • Олег Постернак, політтехнолог.

Нагадаємо, в Дніпропетровській ОВА назвали кількість постраждалих та загиблих внаслідок денної атаки балістикою з боку російських військ. 

Тим часом низка аналітиків назвала наслідки та сценарії війни Росії проти НАТО. 

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13:20 Розмова Зеленського і премʼєра Нідерландів — фото та відео

13:15 Як варять пиво на заводах — шість етапів виробництва

13:13 Аналітики Bloomberg порахували збитки від війни Росії проти НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:08 Україна передає партнерам військові розробки — Зеленський

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