НАТО готує потужну заяву щодо України — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми. Внаслідок удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа: є загиблі та постраждалі. Тим часом НАТО готує потужну заяву щодо дронів і ППО для України — підтримка буде масштабною.
Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.
Прямий ефір День.LIVE
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного Центру протидії російській агресії;
- Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
- Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
- Денис Попович, військовий аналітик;
- Агія Загребельська, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки;
- Олег Постернак, політтехнолог.
Нагадаємо, в Дніпропетровській ОВА назвали кількість постраждалих та загиблих внаслідок денної атаки балістикою з боку російських військ.
Тим часом низка аналітиків назвала наслідки та сценарії війни Росії проти НАТО.