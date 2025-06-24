НАТО готує потужну заяву щодо України — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми. Внаслідок удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа: є загиблі та постраждалі. Тим часом НАТО готує потужну заяву щодо дронів і ППО для України — підтримка буде масштабною.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Прямий ефір День.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного Центру протидії російській агресії;

Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Денис Попович, військовий аналітик;

Агія Загребельська, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки;

Олег Постернак, політтехнолог.

Нагадаємо, в Дніпропетровській ОВА назвали кількість постраждалих та загиблих внаслідок денної атаки балістикою з боку російських військ.

Тим часом низка аналітиків назвала наслідки та сценарії війни Росії проти НАТО.