Последствия атаки на Киев и новые призывы к миру — эфир День.LIVE

В Киеве 1 августа объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной атаки РФ на Киев. После очередного удара оккупантов Украина призывает западных партнеров к усилению санкций против РФ.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Среди главных тем дневного эфира Новини.LIVE:

Последствия массированной атаки РФ по столице, которая унесла жизни 31 человека;

Пентагон заключил контракт с Raytheon на 3,5 млрд долларов на производство ракет AMRAAM для истребителей F-15, F-16 и систем NASAMS.

Германия передаст Украине еще две системы Patriot с ракетами в рамках новой финансовой модели США, инициированной президентом Трампом.

Гостями в студии станут:

Станислав Игнатьев, энергетический эксперт Украинского института будущего;

Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета;

Павел Матейчук, начальник отдела организации технического контроля транспортных средств регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях;

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Петр Олещук, политолог;

Валерий Дымов, руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог;

Сергей Джердж, председатель "Общественной Лиги Украина - НАТО".

Напомним, Зеленский призвал западных партнеров усилить санкции против России после удара по Киеву.

А также Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН.