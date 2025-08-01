Последствия атаки на Киев и новые призывы к миру — эфир День.LIVE

В Киеве 1 августа объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной атаки РФ на Киев. После очередного удара оккупантов Украина призывает западных партнеров к усилению санкций против РФ.
Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
О чем эфир
Среди главных тем дневного эфира Новини.LIVE:
- Последствия массированной атаки РФ по столице, которая унесла жизни 31 человека;
- Пентагон заключил контракт с Raytheon на 3,5 млрд долларов на производство ракет AMRAAM для истребителей F-15, F-16 и систем NASAMS.
- Германия передаст Украине еще две системы Patriot с ракетами в рамках новой финансовой модели США, инициированной президентом Трампом.
Гостями в студии станут:
- Станислав Игнатьев, энергетический эксперт Украинского института будущего;
- Владимир Бицак, заместитель председателя Сумского районного совета;
- Павел Матейчук, начальник отдела организации технического контроля транспортных средств регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях;
- Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
- Петр Олещук, политолог;
- Валерий Дымов, руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог;
- Сергей Джердж, председатель "Общественной Лиги Украина - НАТО".
Напомним, Зеленский призвал западных партнеров усилить санкции против России после удара по Киеву.
А также Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН.