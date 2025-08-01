Наслідки атаки на Київ та нові заклики до миру — ефір День.LIVE

У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ на Київ. Після чергового удару окупантів Україна закликає західних партнерів до посилення санкцій проти РФ.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Серед головних тем денного ефіру Новини.LIVE:

Наслідки масованої атаки РФ по столиці, яка забрала життя 31 людини;

Пентагон уклав контракт із Raytheon на 3,5 млрд доларів на виробництво ракет AMRAAM для винищувачів F-15, F-16 та систем NASAMS.

Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot із ракетами в межах нової фінансової моделі США, ініційованої президентом Трампом.

Гостями у студії стануть:

Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього;

Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради;

Павло Матейчук, начальник відділу організації технічного контролю транспортних засобів регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях;

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Петро Олещук, політолог;

Валерій Димов, керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог;

Сергій Джердж, голова "Громадської Ліги Україна — НАТО".

Нагадаємо, Зеленський закликав західних партнерів посилити санкції проти Росії після удару по Києву.

А також Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН.