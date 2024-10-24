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Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

24 октября 2024 г. 22:09

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В сотрудничестве между парламентом и правительством существуют определенные проблемы, в частности, в коммуникации. Народные депутаты часто не могут получить ответы на запросы или же встретиться с министрами Украины.

Об этом сообщила народный депутат Лариса Билозир в эфире Вечір.LIVE в четверг, 24 октября.

В сотрудничестве парламента и правительства существуют проблемы

Билозир заявила, что в сотрудничестве парламента с правительством существует определенная проблематика, в частности, проблема коммуникации.

"Министры не всегда приходят в Верховную Раду. Если приходят, то такое, знаете, прийти, лишь бы прийти. На все мои вопросы я не получала полного ответа. Например, министра обороны я давно не видела, это разве что когда просто сидели в ложе на часе вопросов к правительству", — отметила нардеп.

Она добавила, что раньше сложно было представить ситуацию, когда народный депутат не мог встретиться с министром, однако сейчас это происходит часто.

"К каким-то министрам можно попасть на встречу. А бывает, что я по три месяца жду встречи с министром социальной политики", — отметила Билозир.

Она подчеркнула, что этой проблемой должен заниматься государственный аппарат и независимые ветви власти.

Напомним, Комитет ВР по гуманитарной и информационной политике единогласно поддержал законопроект, предусматривающий создание Министерства демографии и диаспоры.

Ранее мы писали, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал закон №11416-д, предусматривающий увеличение налогов.

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22:33 Мужчина скрылся с территории ТЦК — как его наказал суд

22:30 Одесситу отказали в отсрочке от мобилизации — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:07 Отказался от мобилизации и поехал в командировку — как суд наказал мужчину

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22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

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19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

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18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

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17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

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17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

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13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

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