Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

В сотрудничестве между парламентом и правительством существуют определенные проблемы, в частности, в коммуникации. Народные депутаты часто не могут получить ответы на запросы или же встретиться с министрами Украины.

Об этом сообщила народный депутат Лариса Билозир в эфире Вечір.LIVE в четверг, 24 октября.

В сотрудничестве парламента и правительства существуют проблемы

Билозир заявила, что в сотрудничестве парламента с правительством существует определенная проблематика, в частности, проблема коммуникации.

"Министры не всегда приходят в Верховную Раду. Если приходят, то такое, знаете, прийти, лишь бы прийти. На все мои вопросы я не получала полного ответа. Например, министра обороны я давно не видела, это разве что когда просто сидели в ложе на часе вопросов к правительству", — отметила нардеп.

Она добавила, что раньше сложно было представить ситуацию, когда народный депутат не мог встретиться с министром, однако сейчас это происходит часто.

"К каким-то министрам можно попасть на встречу. А бывает, что я по три месяца жду встречи с министром социальной политики", — отметила Билозир.

Она подчеркнула, что этой проблемой должен заниматься государственный аппарат и независимые ветви власти.

Напомним, Комитет ВР по гуманитарной и информационной политике единогласно поддержал законопроект, предусматривающий создание Министерства демографии и диаспоры.

Ранее мы писали, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал закон №11416-д, предусматривающий увеличение налогов.