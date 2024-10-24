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Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

24 жовтня 2024 р. 22:09

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У співпраці між парламентом та урядом існують певні проблеми, зокрема, у комунікації. Народні депутати часто не можуть отримати відповіді на запити або ж зустрітися з міністрами України.

Про це повідомила народний депутат Лариса Білозір в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 24 жовтня.

У співпраці парламенту та уряду існують проблеми

Білозір заявила, що у співпраці парламенту з урядом існує певна проблематика, зокрема, проблема комунікації.

"Міністри не завжди приходять до Верховної Ради. Якщо приходять, то таке, знаєте, прийти, аби прийти. На всі мої запитання я не отримувала повної відповіді. Наприклад, міністра оборони я давно не бачила, це хіба що коли просто сиділи в ложі на годині запитань до уряду", — зауважила нардепка.

Вона додала, що раніше складно було уявити ситуацію, коли народний депутат не міг зустрітися з міністром, однак зараз це відбувається часто.

"До якихось міністрів можна попасти на зустріч. А буває, що я по три місяці чекаю на зустріч з міністеркою соціальної політики", — зазначила Білозір.

Вона підкреслила, що цією проблемою має опікуватися державний апарат і незалежні гілки влади.

Нагадаємо, Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно підтримав законопроєкт, що передбачає створення Міністерства демографії та діаспори. 

Раніше ми писали, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон № 11416-д, що передбачає збільшення податків.

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22:59 МКС ухвалив рішення щодо відмови Монголії арештовувати Путіна

22:34 На Запоріжжі загорівся притулок із тваринами — відео

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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