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Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

24 сентября 2024 г. 11:10

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17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

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Народная депутат от фракции "Свобода" Оксана Савчук заявила, что очень много коррупционеров после задержания куда-то исчезают. По ее мнению, это часто случается из-за недостатков работы правоохранителей.

Об этом Оксана Савчук рассказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 24 сентября.

Куда исчезают коррупционеры после задержания

Савчук заявила, что многие коррупционеры задерживаются, но очень мало осуждают, потому что после избрания меры пресечения они куда-то исчезают.

Она также подчеркнула, что некоторые из них ушли от наказания из-за недостатков в работе правоохранительных органов.

"Когда наши правоохранительные органы и НАБУ задерживают коррупционеров, они должны соблюдать все юридические требования. Для того чтобы потом эти доказательства не были обжалованы в суде, как полученные с нарушением действующего законодательства", — подчеркнула депутат.

Напомним, недавно в Николаевской области задержан заместитель командира дивизиона с тыла одной из воинских частей, который в течение пяти месяцев систематически торговал имуществом ВСУ. Теперь он может попасть за решетку на пятнадцать лет.

Также мы сообщали, что в Одесской области вынесли приговор работнику ТЦК, который требовал 300 литров горючего в обмен на бронь от мобилизации.

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11:49 Глава одесского ТЦК не указал пенсию сына в декларации — подробности скандала

обновлено:

11:40 У Милевского снова провели обыски — проблемы с договорными матчами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:39 Львовщину накроет непогода — прогноз погоды на завтра

11:34 Вероятность вспышек на Солнце остается — что ждет метеозависимых сегодня

11:30 Зарплата в 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий Госслужбы занятости

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11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

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10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

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23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

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19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

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