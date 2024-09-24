Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Народная депутат от фракции "Свобода" Оксана Савчук заявила, что очень много коррупционеров после задержания куда-то исчезают. По ее мнению, это часто случается из-за недостатков работы правоохранителей.

Об этом Оксана Савчук рассказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 24 сентября.

Куда исчезают коррупционеры после задержания

Савчук заявила, что многие коррупционеры задерживаются, но очень мало осуждают, потому что после избрания меры пресечения они куда-то исчезают.

Она также подчеркнула, что некоторые из них ушли от наказания из-за недостатков в работе правоохранительных органов.

"Когда наши правоохранительные органы и НАБУ задерживают коррупционеров, они должны соблюдать все юридические требования. Для того чтобы потом эти доказательства не были обжалованы в суде, как полученные с нарушением действующего законодательства", — подчеркнула депутат.

Напомним, недавно в Николаевской области задержан заместитель командира дивизиона с тыла одной из воинских частей, который в течение пяти месяцев систематически торговал имуществом ВСУ. Теперь он может попасть за решетку на пятнадцать лет.

Также мы сообщали, что в Одесской области вынесли приговор работнику ТЦК, который требовал 300 литров горючего в обмен на бронь от мобилизации.