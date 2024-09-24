Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Народна депутатка від фракції "Свобода" Оксана Савчук заявила, що дуже багато корупціонерів після затримання кудись зникають. На її думку, це часто трапляється через недоліки роботи правоохоронців.

Про це Оксана Савчук розповіла в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 24 вересня.

Куди зникають корупціонери після затримання

Савчук заявила, що чимало корупціонерів затримують, але дуже мало засуджують, бо після обрання запобіжного заходу вони кудись зникають.

Вона також наголосила, що деякі з них уникли покарання через недоліки в роботі правоохоронних органів.

"Коли наші правоохоронні органи й НАБУ затримують корупціонерів, вони повинні дотримуватися всіх юридичних вимог. Для того, щоб потім ці докази не були оскаржені в суді, як ті, що були здобуті з порушенням чинного законодавства", — підкреслила депутатка.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області затримали заступника командира дивізіону з тилу однієї з військових частин, який протягом п'яти місяців систематично торгував майном ЗСУ. Тепер він може потрапити за ґрати на п'ятнадцять років.

Також ми повідомляли, що на Одещині винесли вирок працівнику ТЦК, який вимагав 300 літрів пального в обмін на бронь від мобілізації.