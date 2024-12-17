Нардеп назвала проблему, которая влияет на громады Киевщины

Народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк заявила о ключевой проблеме в отношениях между центральной властью и местными органами управления. По ее словам, это процесс децентрализации.

Об этом Василевская-Смаглюк сказала в эфире программы "Киевское время" во вторник, 17 декабря.

Что сказала Василевская-Смаглюк о проблеме между властью

По ее словам, передача значительного количества полномочий общинам часто приводит к "произволу" на местах.

Депутат отметила, что общинам передано много полномочий, однако это не всегда сопровождается надлежащим контролем, что приводит к злоупотреблениям.

"Передача большого количества полномочий общинам часто ведет к произволу", - сказала Василевская-Смаглюк.

Нардеп отметила политические разногласия между центральной властью и мэром столицы, что существенно усложняет сотрудничество. Это отрицательно сказывается на взаимодействии властей с общинами и эффективности решений на местах.

Как известно, процесс децентрализации, начавшийся в Украине в 2014 году, стал одной из наиболее масштабных реформ. Целью было передать общинам больше полномочий и ресурсов для развития на местном уровне. Однако проблема эффективного управления и контроля на местах остается актуальной.

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