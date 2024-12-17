Нардепка назвала проблему, яка впливає на громади Київщини

Народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк заявила про ключову проблему у відносинах між центральною владою та місцевими органами управління. За її словами, це — процес децентралізації.

Про це Василевська-Смаглюк сказала в ефірі програми "Київський час" у вівторок, 17 грудня.

Що сказала Василевська-Смаглюк про проблему між владою

За її словами, передача значної кількості повноважень громадам часто призводить до "свавілля" на місцях.

Депутатка зазначила, що громадам передано багато повноважень, однак це не завжди супроводжується належним контролем, що призводить до зловживань.

"Передача великої кількості повноважень громадам часто веде до свавілля", — сказала Василевська-Смаглюк.

Нардепка наголосила на політичних розбіжностях між центральною владою та мером столиці, що суттєво ускладнює співпрацю. Це негативно впливає на взаємодію влади із громадами та ефективність рішень на місцях.

Як відомо, процес децентралізації, який розпочався в Україні у 2014 році, став однією з найбільш масштабних реформ. Метою було передати громадам більше повноважень і ресурсів для розвитку на місцевому рівні. Проте проблема ефективного управління та контролю на місцях залишається актуальною.

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