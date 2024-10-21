Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Народный депутат Елизавета Ясько заявила, что в настоящее время украинцам опасно находиться в Грузии. Причиной она назвала возможные провокации.

Об этом Елизавета Ясько сказала в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 21 октября.

Пребывание украинцев в Грузии

Ясько подчеркнула, что провокации, связанные с выборами, в Грузии происходят постоянно. По ее словам, находиться там опасно, в том числе и представителям власти Украины.

Депутат подчеркнула, что украинские наблюдатели будут представлены на выборах в Грузии через международные организации.

Напомним, в Тбилиси 20 октября прошла большая акция, в ходе которой граждане выразили поддержку евроинтеграционному курсу страны.

Также Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Владимиру Зеленскому, заявив, что борьба Украины против российской агрессии является также борьбой за свободу Грузии.