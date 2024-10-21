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Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

21 жовтня 2024 р. 14:05

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Народна депутатка Єлизавета Ясько заявила, що наразі українцям небезпечно перебувати в Грузії. Причиною вона назвала можливі провокації.

Про це Єлизавета Ясько сказала в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 21 жовтня.

Перебування українців у Грузії

Ясько наголосила, що провокації, повʼязані з виборами, у Грузії відбуваються постійно. За її словами, перебувати там небезпечно, зокрема й представникам влади України.

Депутатка підкреслила, що українські спостерігачі будуть представлені на виборах у Грузії через міжнародні організації.

Нагадаємо, у Тбілісі 20 жовтня відбулася велика акція, в ході якої громадяни висловили підтримку євроінтеграційному курсу країни.

Також Президент Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до Володимира Зеленського, заявивши, що боротьба України проти російської агресії є також боротьбою за свободу Грузії.

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14:55 Зіткнення вантажівки та маршрутки в Києві — відомо про першу жертву

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14:29 Морські дрони і робот-собака — Україна на навчаннях НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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