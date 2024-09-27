Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Народный депутат Олег Дунда, заявил иностранные журналисты, не соблюдают стандарты во время общения с украинскими военными. Он добавил, что медийщики пытаются поймать хайп.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Нардеп об общении иностранных журналистов с украинскими военными

Нардеп Олег Дунда выразил обеспокоенность по поводу взаимодействия иностранных журналистов с украинскими военными. Он отметил, что медийщики часто стремятся "поймать хайп", обращаясь к уставшим бойцам, недавно вернувшимся с фронта.

"Представитель Reuters или другого издания сидит в Харькове, мимо него возвращаются наши бойцы, солдаты, возвращающиеся там на ротацию, вымученные, эмоционально подавленные, потому что это война. Что он может рассказать, когда он только что с боя? Конечно, он будет выдавать негативные эмоции, ведь не знает, что происходит на всем фронте в целом", — заявил народный депутат.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в настоящее время продолжается работа по увеличению срока базовой общевойсковой подготовки. По его словам, соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в интервью CNN Александр Сырский заявил, что военное руководство Украины не сомневается в нашей победе в войне против России. Однако для этого необходима помощь западных партнеров.