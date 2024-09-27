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Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

27 вересня 2024 р. 23:58

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Народний депутат Олег Дунда, заявив іноземні журналісти не дотримуються стандартів під час спілкування з українськими військовими. Він додав, що медійники намагаються зловити хайп.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Нардеп про спілкування іноземних журналістів з українськими військовими

Нардеп Олег Дунда висловив занепокоєння щодо взаємодії іноземних журналістів із українськими військовими. Він зазначив, що медійники часто прагнуть "зловити хайп", звертаючись до втомлених бійців, які нещодавно повернулися з фронту.

"Представник Reuters або іншого видання сидить у Харкові, повз нього повертаються наші бійці, солдати, які там повертаються на ротацію, вимучені, емоційно пригнічені, бо це війна. Що він може розповісти, коли він тільки що з бою? Звісно, він буде видавати негативні емоції, адже не знає, що відбувається на всьому фронті загалом", — заявив народний депутат.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі триває робота для збільшення терміну базової загальновійськової підготовки. За його словами, відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, в інтерв'ю CNN Олександр Сирський заявив, що військове керівництво України не сумнівається у нашій перемозі у війні проти Росії. Однак для цього необхідна допомога західних партнерів. 

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