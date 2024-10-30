Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Нардеп Михаил Цымбалюк заявил, что в настоящее время украинские военнослужащие получают 22 тысяч гривен. Однако, по его словам, уже в 2025 году эти выплаты фактически снизятся из-за инфляции и роста потребительских цен.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Зарплаты военных

Нардеп подчеркнул, что депутаты работают над дополнительными источниками финансирования для поддержки армии.

"Когда мы говорим о военном, то это только украинские налогоплательщики, а когда говорим о других вещах, то это благодаря нашим международным партнерам, и мы не перестаем их благодарить", — заявил Цымбалюк.

Также Цымбалюк отметил, что 42 миллиарда гривен, которые изначально планировали направить на инфраструктурные проекты, перенаправили в сектор обороны и безопасности.

Ранее мы писали, что в Украине с ноября 2024 года суммы выплат денежного довольствия для бойцов Вооруженных сил не претерпевают изменений, несмотря на масштабные налоговые нововведения. В частности государство продолжит начислять доплаты до 100 тыс. гривен.

Также мы писали, что в 2024 году военнослужащим в определенных условиях выплачивают ежемесячно дополнительно к основному окладу по 50 тыс. гривен. Известно, кто из бойцов может больше зарабатывать.