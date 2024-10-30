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Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

30 октября 2024 г. 21:28

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

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08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

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12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

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Нардеп Михаил Цымбалюк заявил, что в настоящее время украинские военнослужащие получают 22 тысяч гривен. Однако, по его словам, уже в 2025 году эти выплаты фактически снизятся из-за инфляции и роста потребительских цен.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Зарплаты военных

Нардеп подчеркнул, что депутаты работают над дополнительными источниками финансирования для поддержки армии.

"Когда мы говорим о военном, то это только украинские налогоплательщики, а когда говорим о других вещах, то это благодаря нашим международным партнерам, и мы не перестаем их благодарить", — заявил Цымбалюк.

Также Цымбалюк отметил, что 42 миллиарда гривен, которые изначально планировали направить на инфраструктурные проекты, перенаправили в сектор обороны и безопасности.

Ранее мы писали, что в Украине с ноября 2024 года суммы выплат денежного довольствия для бойцов Вооруженных сил не претерпевают изменений, несмотря на масштабные налоговые нововведения. В частности государство продолжит начислять доплаты до 100 тыс. гривен.

Также мы писали, что в 2024 году военнослужащим в определенных условиях выплачивают ежемесячно дополнительно к основному окладу по 50 тыс. гривен. Известно, кто из бойцов может больше зарабатывать.

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10:28 Одессит помочился на полицейский автомобиль — как его наказали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:15 Стаж для выхода на пенсию можно купить — сколько стоит

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10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

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17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

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13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

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12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

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12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

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08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE