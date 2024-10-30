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Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

30 жовтня 2024 р. 21:28

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21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

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17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

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13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

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12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

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12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

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Нардеп Михайло Цимбалюк заявив, що наразі українські військовослужбовці отримують 22 тисячі гривень. Однак, за його словами, вже у 2025 році ці виплати фактично зменшаться через інфляцію та зростання споживчих цін.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Зарплати військових

Нардеп підкреслив, що наразі депутати працюють над додатковими джерелами фінансування для підтримки армії.

"Коли ми говоримо про військове, то це тільки українські платники податків, а коли кажемо про інші речі, то це завдяки нашим міжнародним партнерам, і ми не перестаємо їм дякувати", — заявив Цимбалюк.

Також Цимбалюк зазначив, що 42 мільярди гривень, які спочатку планували спрямувати на інфраструктурні проєкти, перенаправили до сектору оборони та безпеки.

Раніше ми писали, що в Україні з листопада 2024 року суми виплат грошового забезпечення для бійців Збройних сил не зазнають змін, попри масштабні податкові нововведення. Зокрема, держава продовжить нараховувати доплати до 100 тис. гривень.

Також ми писали, що у 2024 році військовослужбовцям за певних умов виплачують щомісяця додатково до основного окладу по 50 тис. гривень. Відомо, хто з бійців може заробляти більше.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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