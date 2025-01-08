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Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Нардеп высказался о возможном проведении выборов

8 января 2025 г. 8:20

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19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

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17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

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17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

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16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

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12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

По состоянию на сейчас украинцам рано говорить о выборах. Они возможны лишь тогда, когда закончится война.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в эфире День.LIVE.

Выборы в Украине

"Я не верю в проведение выборов в этом году, но очень хочу ошибаться", — сказал Железняк.

Он сказал, что украинцам пока рано говорить о выборах. В то же время нардеп подчеркнул, что их проведение, если это таки произойдет, будет означать окончание войны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выборы невозможны и когда они состоятся. По его словам, чтобы сделать это сейчас, нужно менять Конституцию.

Глава государства ответил, будет ли баллотироваться на следующих выборах. Это зависит, в частности, и от того, как к этому отнесется его семья.

В то же время жена Зеленского Елена призналась, готова ли к вероятному решению мужа в будущем снова податься на президентские выборы.

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08:54 S.T.A.L.K.E.R. 2 показал раннюю версию Чернобыльской зоны — фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:45 Оккупанты готовятся вывезти в РФ тысячи детей — детали от ЦНС

08:45 Украинка получила платежку за газ с суммой на 278 тыс. грн

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