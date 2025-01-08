Нардеп высказался о возможном проведении выборов

По состоянию на сейчас украинцам рано говорить о выборах. Они возможны лишь тогда, когда закончится война.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в эфире День.LIVE.

Выборы в Украине

"Я не верю в проведение выборов в этом году, но очень хочу ошибаться", — сказал Железняк.

Он сказал, что украинцам пока рано говорить о выборах. В то же время нардеп подчеркнул, что их проведение, если это таки произойдет, будет означать окончание войны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выборы невозможны и когда они состоятся. По его словам, чтобы сделать это сейчас, нужно менять Конституцию.

Глава государства ответил, будет ли баллотироваться на следующих выборах. Это зависит, в частности, и от того, как к этому отнесется его семья.

В то же время жена Зеленского Елена призналась, готова ли к вероятному решению мужа в будущем снова податься на президентские выборы.