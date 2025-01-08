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Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Нардеп висловився про можливе проведення виборів

08 січня 2025 р. 08:20

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08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

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19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

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17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

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17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

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Станом на зараз українцям зарано говорити про вибори. Вони можливі лише тоді, коли закінчиться війна. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в ефірі День.LIVE.

Вибори в Україні

"Я не вірю в проведення виборів у цьому році, але дуже хочу помилятися", — сказав Железняк. 

Він наголосив, що українцям поки зарано говорити про вибори. Водночас нардеп підкреслив, що їхнє проведення, якщо це таки станеться, означатиме закінчення війни.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому вибори неможливі й коли вони відбудуться. За його словами, аби зробити це зараз потрібно змінювати Конституцію. 

Глава держави відповів, чи буде балотуватись на наступних виборах. Це залежить, зокрема, й від того, як до цього поставиться його родина.

Водночас дружина Зеленського Олена зізналась, чи готова до ймовірного рішення чоловіка у майбутньому знову податися на президентські вибори.

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09:23 Киянка відсудила у ПриватБанку 37 356 гривень — деталі справи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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