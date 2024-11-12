Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Расчеты главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк относительно времени, которое нужно потратить на восстановление жилья украинцев, сомнительны. Финансирование восстановления жилья зависит от международных партнеров.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в эфире Ранок.LIVE во вторник, 12 ноября.

Восстановление разрушенного жилья украинцев

Недавно Шуляк отметила, что для полной компенсации за разрушенное войной жилье в Украине понадобится 1575 лет.

Народный депутат Василевская-Смаглюк отреагировала на заявление коллеги и отметила, что расчеты сомнительны.

"Хотела, чтобы она считала и то, что происходило с 2022 года. Финансирование было, но не все получили компенсацию и когда финансирование прекратилось, а оно, напомню, полностью зависит от наших международных партнеров. Критикуя нужно что-то предложить — где взять деньги. Ее подсчеты очень сомнительны", — заявила нардеп.

Она добавила, что Шуляк подсчитала не только убытки за поврежденное жилье, но и те, которые были нанесены экологии, частным предпринимателям и государственным учреждениям.

"То есть сюда не только входит жилье, но и все остальное. У нас для предпринимателей есть программа, которая предусматривает обращение в международный арбитраж для того, чтобы получить компенсацию и есть много юристов, которые подают иски против РФ в зарубежные институты, чтобы компенсировать убытки бизнеса", — отметила Василевская-Смаглюк.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявляла, что в бюджете на 2025 год на программу "єВідновлення" заложено всего 4 миллиарда гривен.

Шуляк также убеждена, что государственная политика по поддержке временно перемещенных лиц потерпела провал. Она отметила, что государственная программа "єОселя" не доступна для большинства внутренних беженцев.