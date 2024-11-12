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Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

12 листопада 2024 р. 19:33

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19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

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19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

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Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

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13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

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Розрахунки голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк щодо часу, який потрібно витратити на відновлення житла українців, сумнівні. Фінансування відновлення житла залежить від міжнародних партнерів.  

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 12 листопада.

Відновлення зруйнованого житла українців

Нещодавно Шуляк зазначила, що для повної компенсації за зруйноване війною житло в Україні знадобиться 1575 років.

Народна депутатка Василевська-Смаглюк відреагувала на заяву колеги та зауважила, що розрахунки сумнівні.

"Хотіла, щоб вона рахувала і те, що відбувалося з 2022 року. Фінансування було, але не всі отримали компенсацію і коли фінансування припинилося, а воно, нагадаю, повністю залежить від наших міжнародних партнерів. Критикуючи потрібно щось запропонувати — де взяти гроші. Її підрахунки дуже сумнівні", — заявила нардепка.

Вона додала, що Шуляк підрахувала не лише збитки за пошкоджене житло, а й ті, які були завдані екології, приватним підприємцям і державним установам.  

"Тобто сюди не тільки входить житло, а й усе інше. В нас для підприємців є програма, яка передбачає звернення в міжнародний арбітраж для того, щоб отримати компенсацію і є багато юристів, які подають позови проти РФ в закордонні інституції, щоб компенсувати збитки бізнесу", — наголосила Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявляла, що у бюджеті на 2025 рік на програму "єВідновлення" закладено лише 4 мільярди гривень. 

Шуляк  також переконана, що державна політика щодо підтримки тимчасово переміщених осіб зазнала провалу. Вона зазначила, що державна програма "єОселя" не доступна для більшості внутрішніх біженців.

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01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

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12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

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