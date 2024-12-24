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Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

24 декабря 2024 г. 12:07

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09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

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Народный депутат Игорь Фрис объяснил, кто в риске из-за законопроекта о разоблачителях коррупции. По его словам, под уголовную ответственность могут попасть нотариусы, регистраторы и журналисты.

Об этом Игорь Фрис сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 24 декабря.

Закон о разоблачителях коррупции

Фрис отметил, что попасть под риск уголовной ответственности могут из-за нечеткого определения понятий в законопроекте №10242. Речь идет о терминах "несанкционированный доступ" и "конфиденциальная информация".

Нардеп вместе с Нотариальной палатой Украины внесли конкретные предложения по изменениям, направленным на защиту прав добросовестных пользователей реестров.

"Мы приняли те нормы, которые четко определяли: что же такое несанкционированный доступ, кто имеет право, а кто не имеет право пользоваться и получать соответствующую информацию. И что же именно запрещается? А запрещалось именно распространение этой информации лицами, которые имеют право на ее получение", — добавил Фрис

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №10242, устанавливающий ответственность за разглашение информации из публичных реестров.

Также нардеп Юлия Яцик отметила, что законопроект не повлияет на свободу слова. По ее словам, он поможет бороться со злоупотреблениями.

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13:20 Уничтожение оккупантов — Сырский опубликовал эффектное видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

13:11 Снижение мобилизационного возраста до 18 лет, — реакция ВР

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