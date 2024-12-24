Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Народний депутат Ігор Фріс пояснив, хто в ризику через законопроєкт про викривачів корупції. За його словами, під кримінальну відповідальність можуть потрапити нотаріуси, реєстратори та журналісти.

Про це Ігор Фріс сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 24 грудня.

Закон про викривачів корупції

Фріс наголосив, що потрапити під ризик кримінальної відповідальності можуть через нечітке визначення понять у законопроєкті №10242. Йдеться про терміни "несанкціонований доступ" та "конфіденційна інформація".

Нардеп разом з Нотаріальною палатою України внесли конкретні пропозиції щодо змін, які спрямовані на захист прав добросовісних користувачів реєстрів.

"Ми ухвалили ті норми, які чітко визначали: що ж таке несанкціонований доступ, хто має право, а хто не має право користатися та отримувати відповідну інформацію. І що ж саме забороняється? А заборонялося саме розповсюдження цієї інформації особами, які мають право на її отримання", — додав Фріс.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №10242, який встановлює відповідальність за розголошення інформації з публічних реєстрів.

Також нардепка Юлія Яцик зазначила, що законопроєкт не вплине на свободу слова. За її словами, він допоможе боротися із зловживаннями.