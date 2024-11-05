Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Новый закон о хранении древесины позволит правоохранителям проводить проверки в любой момент. Также прогнозируется повышение цен на дрова.

Об этом сообщил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко в эфире День.LIVE во вторник, 5 ноября.

Новый закон о хранении древесины

В Украине парламент принял новый закон, который запрещает хранить дома дрова без официальных документов о покупке. По словам Кучеренко, право на проведение проверок имеют представители правоохранительных органов, которые смогут контролировать процесс в "любой момент".

"А людям от этого, ну, главный вопрос: чего вы со мной боретесь, который купил там эти несчастные кубы, а не с руководством отрасли и правоохранительными структурами, которые всю жизнь крышуют эти махинации в этой лесной отрасли", — сказал нардеп.

Он добавил, что, по его мнению, эта ситуация будет иметь обратный эффект, а цены на дрова только вырастут в связи с усиленным контролем.

Напомним, народный депутат Анна Скороход заявила, если дрова приобретены официально — проблем не будет. Штрафовать будут только за хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение.

Мы писали о том, что согласно новым нормам граждане могут хранить до 30 кубических метров сосновых дров или 15 кубических метров дубовых без каких-либо юридических последствий.