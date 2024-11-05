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Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

05 листопада 2024 р. 19:24

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19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

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14:53 В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

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13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

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Новий закон про зберігання деревини дозволить правоохоронцям проводити перевірки у будь-який момент. Також прогнозується підвищення цін на дрова.

Про це повідомив народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко в ефірі День.LIVE у вівторок, 5 листопада.

Новий закон щодо зберігання деревини

В Україні парламент ухвалив новий закон, який забороняє зберігати вдома дрова без офіційних документів про купівлю. За словами Кучеренка, право на проведення перевірок мають представники правоохоронних органів, які зможуть контролювати процес у "будь-який момент".

" А людям від цього, ну, головне запитання: чого ви зі мною боретеся, який купив там ці нещасні куби, а не з керівництвом галузі та правоохоронними структурами, які все життя кришують ці махінації в цій лісовій галузі", — сказав нардеп.

Він додав, що, на його думку, ця ситуація матиме зворотний ефект, а ціни на дрова лише зростуть у зв'язку із посиленим контролем.

Нагадаємо, народна депутатка Анна Скороход заявила, якщо дрова придбані офіційно — проблем не буде. Штрафуватимуть лише за зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження. 

Ми писали про те, що згідно з новими нормами, громадяни можуть зберігати до 30 кубічних метрів соснових дров або 15 кубічних метрів дубових без жодних юридичних наслідків.

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20:15 Окупанти розстріляли шістьох полонених під Покровськом

20:14 Мовний скандал у книгарні Києва — поліція відреагувала

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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