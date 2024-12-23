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Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

23 декабря 2024 г. 13:50

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Экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова предположительно сняли с кандидатов на должность посла Украины в Молдове. Это связано с состоянием его здоровья. 

Об этом сообщил народный депутат Арсений Пушкаренко в эфире Ранок.LIVE.

Почему Данилова не назначают послом Украины в Молдове

Пушкаренко отметил, что такое решение было принято из-за определенных жизненных обстоятельств, в частности, из-за состояния здоровья Алексея Данилова. Новый претендент на должность посла, по словам нардепа, сейчас находится на согласовании Молдовы.

"Это кадровый дипломат, пожалуй, сегодня это самый сильный человек, разбирающийся в вопросах Молдовы, Приднестровского конфликта и, в частности, Румынии. В прессе сегодня эти решения пишут, я не могу их называть, потому что люди еще не согласованы", — сказал нардеп.

Что предшествовало

Напомним, 26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО.

Незадолго президент сообщил, что Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, в частности в должности посла Украины в Молдове. Однако в МИД сказали, что с тех пор Данилова уволили с должности секретаря СНБО, он не находится на штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы и не выполняет дипломатические или консульские функции.

Уже 4 ноября народный депутат Марьяна Безугла заявила, что Данилов не является послом Украины в Молдове, хотя и было официальное назначение президента. Она обратилась в министерство иностранных дел за объяснениями.

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