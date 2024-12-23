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Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

23 грудня 2024 р. 13:50

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Екссекретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, ймовірно, зняли з кандидатів на посаду посла України в Молдові. Це пов'язано зі станом його здоров'я. 

Про це повідомив народний депутат Арсеній Пушкаренко в ефірі Ранок.LIVE

Чому Данілова не призначають послом України в Молдові

Пушкаренко зазначив, що таке рішення ухвалили через певні життєві обставини, зокрема, через стан здоров'я Олексія Данілова. Новий претендент на посаду посла, за словами нардепа, зараз перебуває на погодженні Молдови.

"Це кадровий дипломат, мабуть, сьогодні це найсильніша людина, яка розбирається у питаннях Молдови, Придністровського конфлікту і, зокрема, Румунії. У пресі сьогодні ці рішення пишуть, я не можу їх називати, бо люди ще не погоджені", — сказав нардеп. 

Що передувало

Нагадаємо, 26 березня Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Незадовго президент повідомив, що Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, зокрема на посаді посла України в Молдові. Проте у МЗС сказали, що відколи Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, він не перебуває на штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби та не виконує дипломатичні або консульські функції.

Вже 4 листопада народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Данілов не є послом України в Молдові, хоч і було офіційне призначення президента. Вона звернулася до міністерства закордонних справ за поясненнями.

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