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Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

9 января 2025 г. 10:11

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10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

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22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

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Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог должен был прибыть в Киев в начале января, но отложил свой визит. Это связано с внутренними проблемами в Америке.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE.

Почему перенесли визит Келлога в Украину

Гончаренко объяснил, что перенос визита не связан с Украиной напрямую. Причина — внутренние вопросы Америки. Келлог как представитель США не может приехать без сопровождения Госдепа, а руководство Байдена не поддерживает эту идею.

"И поэтому все это перенесено на после инаугурации, чтобы в Госдепе тоже были сменены люди — команда трампистов. Там планируется и Киев, там планируется и Париж, возможно, другие европейские столицы", — сказал нардеп.

Напомним, 17 декабря СМИ сообщили, что Кит Кэллог планирует посетить Украину в начале января 2025 года. Отмечалось, что поездка не будет сосредоточена на активных переговорах, а скорее на сборе информации для новой администрации Трампа.

Однако уже 7 января стало известно, что спецпредставитель Трампа отложил визит в Украину. Она состоится уже после инаугурации главы Белого дома.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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