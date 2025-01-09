Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог мав прибути до Києва на початку січня, але відклав свій візит. Це пов'язано з внутрішніми проблемами в Америці.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE.

Чому перенесли візит Келлога в Україну

Гончаренко пояснив, що перенесення візиту не пов’язано з Україною безпосередньо. Причина — внутрішні питання Америки. Келлог як представник США не може приїхати без супроводу Держдепу, а керівництво Байдена не підтримує цю ідею.

"І тому все це перенесено на після інавгурації, щоб в Держдепі теж були змінені люди — команда трампістів. Там планується і Київ, там планується і Париж, можливо, інші європейські столиці", — сказав нардеп.

Нагадаємо, 17 грудня ЗМІ повідомили, що Кіт Келлог планує відвідати Україну на початку січня 2025 року. Зазначалося, що поїздка не буде зосереджена на активних переговорах, а радше на зборі інформації для нової адміністрації Трампа.

Однак вже 7 січня стало відомо, що спецпредставник Трампа відклав візит в Україну. Вона відбудеться вже після інавгурації очільника Білого дому.