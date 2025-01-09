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Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

09 січня 2025 р. 10:11

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10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

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08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

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00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
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22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

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19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

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Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог мав прибути до Києва на початку січня, але відклав свій візит. Це пов'язано з внутрішніми проблемами в Америці.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE

Чому перенесли візит Келлога в Україну

Гончаренко пояснив, що перенесення візиту не пов’язано з Україною безпосередньо. Причина — внутрішні питання Америки. Келлог як представник США не може приїхати без супроводу Держдепу, а керівництво Байдена не підтримує цю ідею.

"І тому все це перенесено на після інавгурації, щоб в Держдепі теж були змінені люди — команда трампістів. Там планується і Київ, там планується і Париж, можливо, інші європейські столиці", — сказав нардеп. 

Нагадаємо, 17 грудня ЗМІ повідомили, що Кіт Келлог планує відвідати Україну на початку січня 2025 року. Зазначалося, що поїздка не буде зосереджена на активних переговорах, а радше на зборі інформації для нової адміністрації Трампа.

Однак вже 7 січня стало відомо, що спецпредставник Трампа відклав візит в Україну. Вона відбудеться вже після інавгурації очільника Білого дому.

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11:12 У Харкові чоловік побив колишню дружину — що вирішив суд

11:11 Угорщина пригрозила заблокувати вступ України до ЄС через газ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:09 Лікарняні виплати в Україні — що змінилось у 2025 році

11:04 В Херсоні пролунали вибухи

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10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

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08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

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03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

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