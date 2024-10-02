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Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

2 октября 2024 г. 10:23

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16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

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Член бюджетного Комитета Верховной Рады Павел Фролов заявил, что изменениями в новый бюджет предусмотрено уменьшение средств на госуправление. По его словам, увеличение расходов на чиновников неприемлемо.

Об этом Павел Фролов рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 2 октября.

Расходы из госбюджета на чиновников

Фролов сообщил, что будет настаивать, чтобы в окончательной версии госбюджета не было положений об увеличении расходов на чиновников. По его словам, это неприемлемо.

"По некоторым органам происходит увеличение, а по некоторым — уменьшение. Мы не допустим, чтобы средства на выплаты чиновникам были увеличены, то есть эти средства будут направлены именно на защиту украинцев, которые больше всего в этом нуждаются", — сказал он.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону страны. Расходы на это возрастут на 495,3 миллиарда гривен.

Также мы писали, что Кабмин выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать и рассылку 900 тысяч повесток по почте для военнообязанных и резервистов до конца 2024 года.

В то же время в Полтавском областном ТЦК сообщили, если бы штраф за неявку в ТЦК оплатили 100 тысяч граждан, это даст в бюджет от 1,7 до 2,55 миллиарда гривен.

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10:03 Военный учет для 17-летних — грозят ли им штрафы в случае нарушения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:58 Без света до вечера — кому из одесситов следует подготовиться

09:58 Паранойя Путина — как российский диктатор прячет личную жизнь и семью от СМИ

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