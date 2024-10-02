Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Член бюджетного Комітету Верховної Ради Павло Фролов заявив, що змінами до нового бюджету передбачене зменшення коштів на держуправління. За його словами, збільшення видатків на чиновників неприйнятне.

Про це Павло Фролов розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 2 жовтня.

Видатки з держбюджету на чиновників

Фролов повідомив, що наполягатиме, щоб в остаточній версії держбюджету не було положень про збільшення видатків на чиновників. За його словами, це неприйнятно.

"По деяких органах відбувається збільшення, а по деяким — зменшення. Ми не допустимо, щоб кошти на виплати чиновникам були збільшені, тобто ці кошти будуть спрямовані саме на захист українців, які найбільше цього потребують", — сказав він.

Нагадаємо, 20 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону країни. Витрати на це зростуть на 495,3 мільярда гривень.

Також ми писали, що Кабмін виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк і розсилку 900 тисяч повісток поштою для військовозобов'язаних та резервістів до кінця 2024 року.

Водночас у Полтавському обласному ТЦК повідомили, якби штраф за неявку до ТЦК оплатили 100 тисяч громадян, це дасть до бюджету від 1,7 до 2,55 мільярда гривень.