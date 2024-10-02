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Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

02 жовтня 2024 р. 10:23

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10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

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08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
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22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

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21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

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18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

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17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

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16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

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14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

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Член бюджетного Комітету Верховної Ради Павло Фролов заявив, що змінами до нового бюджету передбачене зменшення коштів на держуправління. За його словами, збільшення видатків на чиновників неприйнятне.

Про це Павло Фролов розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 2 жовтня. 

Видатки з держбюджету на чиновників

Фролов повідомив, що наполягатиме, щоб в остаточній версії держбюджету не було положень про збільшення видатків на чиновників. За його словами, це неприйнятно. 

"По деяких органах відбувається збільшення, а по деяким — зменшення. Ми не допустимо, щоб кошти на виплати чиновникам були збільшені, тобто ці кошти будуть спрямовані саме на захист українців, які найбільше цього потребують", — сказав він. 

Нагадаємо, 20 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону країни. Витрати на це зростуть на 495,3 мільярда гривень.

Також ми писали, що Кабмін виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк і розсилку 900 тисяч повісток поштою для військовозобов'язаних та резервістів до кінця 2024 року. 

Водночас у Полтавському обласному ТЦК повідомили, якби штраф за неявку до ТЦК оплатили 100 тисяч громадян, це дасть до бюджету від 1,7 до 2,55 мільярда гривень

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10:48 Біль і гордість — загиблий боєць з Одещини став Героєм України

10:47 В Україні стрімко подорожчала популярна літня ягода — нові ціни

10:44 У Білому домі пригрозили Ірану за ракетні удари по Ізраїлю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:25 Населення України значно скоротиться до 2051 року — в уряді зробили прогноз

10:23 Суд заборонив забудову островів Труханів і Венеціанський у Києві

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